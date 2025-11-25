GKS Tychy z Superpucharem Polski

Gospodarze przystąpili do rywalizacji jako mistrz kraju i zdobywca Pucharu Polski. Rywalom przepustkę do gry dał przegrany finał PP.

Mecz o Superpuchar Polski został we wtorek rozegrany po raz dwunasty. Wcześniej triumfowały: GKS Tychy – 2015, 2018, 2019 i 2023, Comarch Cracovia Kraków - 2014, 2016 i 2017, JKH GKS Jastrzębie 2020 i 2021, GKS Katowice – 2022 oraz Re-Plast Unia Oświęcim - 2024.

W minionym sezonie GKS Tychy po raz 11. wywalczył Puchar Polski, po finałowej wygranej z jastrzębianami w Krynicy-Zdroju 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Drużyna trenera Pekki Tirkkonena została też mistrzem kraju, rozstrzygając finałową batalię z GKS Katowice 4-3. Tyszanie cieszyli się ze złotych medali szósty raz w historii.

Ich fiński szkoleniowiec od początku października jest również selekcjonerem reprezentacji Polski.

GKS Tychy – JKH GKS Jastrzębie-Zdrój 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, d. 1:0)

Bramki: 1:0 Hannu Kuru (7), 1:1 Riku Sihvonen (58), 2:1 Hannu Kuru (63).

Kary: GKS - 2 minuty; JKH GKS – 4 minuty.

Widzów: 2260.

PI, PAP