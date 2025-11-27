Szykuje się głośny transfer w PlusLidze! Łączą Kochanowskiego z nowym klubem

Siatkówka

Sezon 2025/2026 trwa w najlepsze, ale już pojawiają się pierwsze plotki odnośnie do kolejnych rozgrywek. Jakub Balcerzak przekazał na portalu X, że według jego informacji latem klub zmieni Jakub Kochanowski.

Jakub Kochanowski w czerwonej bluzie z medalem na szyi na tle napisu "WARSAW CHOPIN AIRPORT".
fot. PAP
Kochanowski to niezwykle utytułowany zawodnik. Wraz z reprezentacją Polski sięgał po medale mistrzostw świata we wszystkich kolorach. Ponadto zdobył też złoto i dwukrotnie brąz mistrzostw Europy. Może również pochwalić się dwoma złotymi, jednym srebrnym i trzema brązowymi krążkami Ligi Narodów. Do tego dochodzi wicemistrzostwo olimpijskie.

 

Od sezonu 2024/2025 środkowy broni barw PGE Projektu Warszawa. Według informacji Jakuba Balcerzaka, po dwóch latach współpraca dobiegie końca. Po zakończeniu obecnej kampanii Kochanowski ma zmienić pracodawcę.


Nowym klubem siatkarza ma być Aluron CMC Warta Zawiercie. Tam Kochanowski stworzyłby duet z Mateuszem Bieńkiem.

