Szykuje się głośny transfer w PlusLidze! Łączą Kochanowskiego z nowym klubem

Kochanowski to niezwykle utytułowany zawodnik. Wraz z reprezentacją Polski sięgał po medale mistrzostw świata we wszystkich kolorach. Ponadto zdobył też złoto i dwukrotnie brąz mistrzostw Europy. Może również pochwalić się dwoma złotymi, jednym srebrnym i trzema brązowymi krążkami Ligi Narodów. Do tego dochodzi wicemistrzostwo olimpijskie.

Od sezonu 2024/2025 środkowy broni barw PGE Projektu Warszawa. Według informacji Jakuba Balcerzaka, po dwóch latach współpraca dobiegie końca. Po zakończeniu obecnej kampanii Kochanowski ma zmienić pracodawcę.



Nowym klubem siatkarza ma być Aluron CMC Warta Zawiercie. Tam Kochanowski stworzyłby duet z Mateuszem Bieńkiem.