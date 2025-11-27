Ważna wiadomość dla polskich kibiców! Kluczowy zawodnik reprezentacji wrócił do gry

Bednarek z powodu urazu opuścił dwa listopadowe spotkania reprezentacji Polski oraz jedno starcie ligowe. W czwartek rozpoczął na ławce rezerwowych, ale od 46. minuty wszedł do gry. W końcówce został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie.

Cały mecz w barwach "Smoków" rozegrał inny kadrowicz selekcjonera Jana Urbana - Jakub Kiwior.

FC Porto odniosło trzecie zwycięstwo w fazie ligowej i z 10 punktami awansowało na piątą pozycję w tabeli.

Z drużyn z Polakami w składzie wyżej w tabeli jest Aston Villa. Angielska ekipa - z Mattym Cashem w roli rezerwowego - wygrała z Young Boys Berno 2:1. Oba gole dla gospodarzy strzelił Holender Donyell Malen.

Drużyna z Birmingham z 12 punktami po pięciu kolejkach plasuje się na drugim miejscu, ustępując jedynie gorszą różnicą bramek FC Midtjylland. Po drugiej serii meczów może do nich dołączyć portugalska Braga.

Duńska jedenastka przegrała w czwartek w Rzymie z Romą 1:2. Jan Ziółkowski, który w sierpniu trafił do włoskiej ekipy, oglądał to spotkanie z ławki rezerwowych. Zespół Polaka z dziewięcioma "oczkami" jest 11. w tabeli.

Na boisku nie pojawił się również Sebastian Szymański, ale wrócił do meczowej kadry Fenerbahce Stambuł. Turecki zespół zremisował z Ferencvaros Budapeszt 1:1 i plasuje się na 15. pozycji w tabeli LE.

Osiem punktów, ale lepszy bilans bramek, który pozwala być dwa miejsca wyżej, ma PAOK Saloniki, który - z Tomaszem Kędziorą w składzie - zremisował u siebie z Brann Bergen 1:1. Goście z Norwegii wyrównali w 89. minucie.

Po raz drugi w fazie zasadniczej Ligi Europy, drugich pod względem rangi klubowych rozgrywek pod egidą UEFA, uczestniczy 36 drużyn. Każda z nich rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja 2026 w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

PAP