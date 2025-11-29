Betclic 1. Liga: Odra Opole - Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo

Chrobry dobrze prezentuje się podczas tego sezonu rywalizacji na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Piłkarze klubu z Głogowa po 17 spotkaniach mają na swoim koncie 28 punktów, przez co realnie mogą myśleć o awansie do PKO BP Ekstraklasy.

Odra nie może pochwalić się takimi dobrymi wynikami. Zawodnicy opolskiego zespołu do tej pory uzbierali 22 punkty. Nic zatem dziwnego, że obecnie plasują się w niższej połówce tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

AA, Polsat Sport