Cztery złote medale Polek na MME

Sporty walki

Cztery polskie pięściarki - Julia Szeremeta, Natalia Kuczewska, Barbara Marcinkowska oraz Emilia Koterska - zdobyły w sobotę w Budapeszcie tytuły młodzieżowych mistrzyń Europy (do lat 23). Ponadto Biało-Czerwoni wywalczyli cztery brązowe medale.

Bokserka w pozie gotowości do walki.
fot. materiały prasowe

W sobotę na ringu w stolicy Węgier Polki wygrały wszystkie finały. Szeremeta, srebrna medalistka olimpijska z Paryża, pokonała w pojedynku o tytuł w kat. 57 kg mającą polskie korzenie reprezentantkę Irlandii Natalię Fasciszewską. Kuczewska (51 kg) wygrała z Angielką Kelsey Carol Oakley, Marcinkowska (70 kg) - z Niemką Emely Dittrich, natomiast Koterska (80 kg) - z Ukrainką Iryną Łucak.

 

W poprzednich dniach brązowe medale po porażkach w półfinałach wywalczyli: Marta Prill (48 kg), Nikola Prymaczenko (54 kg), Julia Oleś (+80 kg) oraz Mateusz Urban (75 kg).

PAP
BOKSSPORTY WALKI
