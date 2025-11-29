Cztery złote medale Polek na MME

W sobotę na ringu w stolicy Węgier Polki wygrały wszystkie finały. Szeremeta, srebrna medalistka olimpijska z Paryża, pokonała w pojedynku o tytuł w kat. 57 kg mającą polskie korzenie reprezentantkę Irlandii Natalię Fasciszewską. Kuczewska (51 kg) wygrała z Angielką Kelsey Carol Oakley, Marcinkowska (70 kg) - z Niemką Emely Dittrich, natomiast Koterska (80 kg) - z Ukrainką Iryną Łucak.

W poprzednich dniach brązowe medale po porażkach w półfinałach wywalczyli: Marta Prill (48 kg), Nikola Prymaczenko (54 kg), Julia Oleś (+80 kg) oraz Mateusz Urban (75 kg).

PAP