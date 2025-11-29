Julia Szeremeta ze złotem! Wspaniała walka Polki
Julia Szeremeta została młodzieżową mistrzynią Europy do 57 kg. Tego samego dnia na czempionacie Starego Kontynentu po złoto w kategorii do 51 kg sięgnęła Natalia Kuczewska.
Szeremeta już od początku tegorocznych mistrzostw U-23 prezentowała się bardzo dobrze. 22-latka bez większych problemów zapewniła sobie awans do sobotniego finału, gdzie naprzeciwko niej stanęła Natalia Fasciszewska - reprezentantka Irlandii o polskich korzeniach. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża wygrała jednogłośną decyzją sędziów.
ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja i... zwolnienie! Polak nie wróci do oktagonu UFC
Należy zaznaczyć, że to już drugie złoto zdobyte przez Szeremetę podczas młodzieżowych mistrzostw Europy. Wcześniej triumfowała w 2023, również w kategorii do 57 kilogramów podczas zmagań do 22 lat.
Co więcej, nie jest to jedyne złoto reprezentacji Polski podczas tegorocznego czempionatu. Na najwyższym stopniu podium stanęła również Natalia Kuczewska. Zawodniczka znad Wisły w finale rywalizacji do 51 kilogramów pokonała Kelsev Oakley jednogłośną decyzją sędziów.Przejdź na Polsatsport.pl