Julia Szeremeta ze złotem! Wspaniała walka Polki

Szeremeta już od początku tegorocznych mistrzostw U-23 prezentowała się bardzo dobrze. 22-latka bez większych problemów zapewniła sobie awans do sobotniego finału, gdzie naprzeciwko niej stanęła Natalia Fasciszewska - reprezentantka Irlandii o polskich korzeniach. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża wygrała jednogłośną decyzją sędziów.

Należy zaznaczyć, że to już drugie złoto zdobyte przez Szeremetę podczas młodzieżowych mistrzostw Europy. Wcześniej triumfowała w 2023, również w kategorii do 57 kilogramów podczas zmagań do 22 lat.

Co więcej, nie jest to jedyne złoto reprezentacji Polski podczas tegorocznego czempionatu. Na najwyższym stopniu podium stanęła również Natalia Kuczewska. Zawodniczka znad Wisły w finale rywalizacji do 51 kilogramów pokonała Kelsev Oakley jednogłośną decyzją sędziów.

AA, Polsat Sport