La Liga: FC Barcelona - Deportivo Alaves. Relacja live i wynik na żywo

FC Barcelona dobrze prezentuje się w tym sezonie rywalizacji na najwyższym poziomie rozgrywkowym na Półwyspie Iberyjskim. "Duma Katalonii" przegrała zaledwie dwa z 13 rozegranych do tej pory spotkań. Mimo to "Blaugrana" nadal nie plasuje się na szczycie tabeli. O jeden punkt wyprzedza ją Real Madryt.

Oczywiście oczy polskich kibiców skierowane będą w tym spotkaniu na Roberta Lewandowskiego. Były napastnik Bayernu Monachium ponownie jest pretendentem do zdobycia korony króla strzelców. "Lewy" na swoim koncie ma osiem trafień. Lepszy w tej statystyce jest jedynie Kylian Mbappe, który zdobył do tej pory 13 bramek.

Piłkarze Deportivo Alaves nie są w stanie znaleźć stabilnej formy. W 13 kolejkach zdobyli w sumie 15 punktów, przez co plasują się w dolnej części tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

AA, Polsat Sport