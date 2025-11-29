Tauron Liga: PGE Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja live i wynik na żywo

PGE Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź to jeden z sobotnich meczów ósmej kolejki Tauron Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Derby Łodzi zawsze dostarczają kibicom wielu emocji. Od lat zarówno klub Budowlanych, jak i ŁKS-u znajduje się w ścisłej krajowej czołówce i walczy o medale mistrzostw Polski.

 

W sezonie 2025/2026 obie drużyny również mają wysokie aspiracje. ŁKS po sześciu meczach uzbierał 14 punktów, czterokrotnie wygrywając. Z kolei siatkarki Budowlanych zdobyły "oczko" więcej, ale w siedmiu spotkaniach, pięciokrotnie wygrywając.

 

Co ciekawe, obie ekipy przystępują do derbowej rywalizacji po dwóch porażkach z rzędu. ŁKS najpierw uległ BKS-owi 2:3, a następnie zespołowi z Drezna w Lidze Mistrzyń. Z kolei Budowlane uległy Uni Opole, a potem Novarze w Champions League.

 

Do ostatniej derbowej potyczki doszło w kwietniu tego roku. Wówczas ŁKS w półfinale play-off Tauron Ligi wygrał na wyjeździe 3:2.

 

KN, Polsat Sport
