Podjęto decyzję! Nowe informacje w sprawie skoków w Ruce

Wiatr od początku przeszkadza w rozgrywaniu zawodów w Ruce. W piątek odwołano kwalifikacje do pierwszego, sobotniego konkursu indywidualnego, przeniesiono je na sobotni poranek. Ostatecznie tego dnia udało się przeprowadzić zarówno kwalifikacje, jak i konkurs, jednak było wiele przerw z powodu silnych podmuchów.

ZOBACZ TAKŻE: Zawody Pucharu Świat w Ruce odwołane! Za silny wiatr

W niedzielę kwalifikacje były zaplanowane na godz. 9. Od rana wieje bardzo mocno, w związku z czym organizatorzy zdecydowali się je odwołać. Do pierwszej serii przystąpi więc komplet 64 zgłoszonych do konkursu skoczków, w tym sześciu Polaków: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

Teraz organizatorzy podjęli kolejną ważna decyzję. Początek niedzielnego konkursu został przeniesiony z 14:50 na 15:10. Możliwe jest, że ostatecznie rywalizacji w ogóle się nie rozpocznie.

PAP