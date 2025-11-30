Trener polskich piłkarek ręcznych Arne Senstad po zwycięskim meczu z Tunezją 29:26 w mistrzostwach świata przyznał, że spodziewał się, iż rywalki zagrają zdecydowanie lepiej niż na inaugurację z Francją.

- W obronie nie graliśmy tak, jak sobie założyliśmy. Tunezja ma dużo dobrych zawodniczek, które wiedzą co zrobić z piłką. Grają długo w ataku pozycyjnym, więc tak samo długo trzeba być skoncentrowanym w defensywie - powiedział norweski szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Trener nie ukrywał, że niektóre jego podopieczne zagrały zdecydowanie poniżej poziomu, do którego już zdążyły go przyzwyczaić. Gra momentami wyglądała bardzo źle, a zespół nie skupiał się na wyznaczonych zadaniach.

Zapytany o taktykę na ostatni mecz w grupie z broniącą tytułu Francją, odparł, że można mieć najlepszy plan, ale trzeba go później umieć zrealizować. Mieć do tego odpowiednich wykonawców.

- Musimy wierzyć w naszą pracę. Prosty rachunek podpowiada, że skoro Francja wygrała z Tunezją różnicą 25 bramek, a my tylko trzema, to one nas pokonają 22 golami... - zauważył.

Zdaje sobie sprawę, że wtorkowe spotkanie będzie trudne. Zaapelował do polskich kibiców o wsparcie.

- Tu wcale nie chodzi o taktykę, ale o umiejętności. Wiem, że dziewczyny stać na wiele, ale przeciw Tunezji tego nie pokazały - dodał.

Przywołał światowy ranking, w którym Francuzki sklasyfikowane są na drugim miejscu, a Polki w połowie drugiej dziesiątki.

- Ale to jest tylko sport. Staniemy naprzeciw jednego z najlepszych zespołów świata. Jeżeli jednak zagramy tak, jak przeciw Tunezji, to po prostu nie wystarczy do sukcesu. Jeśli jednak zaprezentujemy się na 100 procent możliwości, to wszystko może się zdarzyć - podsumował Senstad.

Polska - Francja. Kiedy jest mecz piłkarek ręcznych?

Kiedy jest mecz Polska - Francja? To pytanie zadają sobie fani piłki ręcznej. Mecz Polska - Francja odbędzie się we wtorek 2 grudnia. Początek o godzinie 21:00.

PAP