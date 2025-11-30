Wygrali puchar, teraz przestają istnieć. Klub znika z piłkarskiej mapy

Drużyna z Rimini nigdy nie zagrała w najwyższej włoskiej klasie rozgrywkowej. Złote lata tej ekipy przypadają na okres między 2005 a 2009. Wtedy klub występował na zapleczu Serie A, w sezonie 2006/2007 zajmując najlepsze w historii - piąte miejsce.





W minionym sezonie zespół ten napisał piękną historię. Pomimo problemów finansowo-organizacyjnych triumfowali w Coppa Italia Serie C - jest to puchar Włoch, w którym biorą udział wszystkie drużyny, występujące na trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju. W finale, rozgrywanym na zasadzie dwumeczu, pokonali AS Giana Erminio.

Obecna kampania naznaczona była jednak ciągłymi problemami. Rimini zostało ukarane odjęciem punktów w ligowej tabeli. Miało to związek z licznymi długami i zaległościami finansowymi. Właściciel złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości klubu. Włoska federacja w ciągu kilkudziesięciu godzin od tych wydarzeń, 28 listopada wydała oświadczenie.





"Prezes FIGC Gabriele Gravina, zauważywszy fakt, że klub został objęty likwidacją po zapoznaniu się z artykułami 16 i 110 NOIF, postanowił cofnąć afiliację Rimini wraz z utratą członkostwa wszystkich członków tego samego klubu" - zostało napisane w artykule na stronie federacji.





Strona internetowa klubu przestała już działać, a zawodnicy, jak i pracownicy, szukają nowego miejsca zatrudnienia. W reakcji na te wydarzenia list do federacji wysłał burmistrz miasta Rimini - Jamil Sadegholvaad. Prosi w nim o możliwość dokończenia bieżącego sezonu przez drużyny młodzieżowe klubu.

ST, Polsat Sport