Barcelona - Atletico Madryt. Wynik meczu

Piłka nożna

Barcelona i Atletico Madryt zmierzą się w meczu 19. kolejki hiszpańskiej La Liga. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego staje przed kolejnym trudnym zadaniem. Kto wygra to spotkanie? Jaki wynik meczu Barcelona - Atletico?

Trzech piłkarzy FC Barcelony w strojach treningowych, w tym Robert Lewandowski.
Fot. PAP
FC Barcelona zagra z Atletico Madryt.

Przed nami mecz na szczycie hiszpańskiej La Liga. Już we wtorek FC Barcelona podejmie Atletico Madryt, co oznacza że obejrzymy starcie pierwszej i czwartej drużyny aktualnej tabeli. Spotkanie będzie również sporą gratką dla polskich kibiców.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak Włosi zareagowali na to, co zrobił Zieliński. Nie mieli wątpliwości


Szkoleniowiec Barcelony Hansi Flick podał kadrę na wtorkowe spotkanie. Znalazło się w niej miejsce dla dwóch Polaków: Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Hiszpańskie media informują o potencjalnej obecności pierwszego z nich w wyjściowej "11" swojego zespołu.


Największym nieobecnym w szeregach Barcelony jest Frenkie de Jong. "Marca" pisze o problemach zdrowotnych Holendra. Wedługo doniesień serwisu zawodnika ma gorączkę.

Kto wygrał mecz Barcelona - Atletico? Jaki wynik spotkania?

Mecz Barcelona - Atletico Madryt rozpocznie się we wtorek 2 grudnia o godz. 21:00. Wynik meczu zostanie podany niezwłocznie po zakończeniu spotkania.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATLETICO MADRYTBARCELONAHISZPANIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Lech Poznań - FC Lausanne-Sport 1:0. Gol Taofeeka Ismaheela
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 