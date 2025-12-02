Barcelona - Atletico Madryt. Wynik meczu

Przed nami mecz na szczycie hiszpańskiej La Liga. Już we wtorek FC Barcelona podejmie Atletico Madryt, co oznacza że obejrzymy starcie pierwszej i czwartej drużyny aktualnej tabeli. Spotkanie będzie również sporą gratką dla polskich kibiców.

Szkoleniowiec Barcelony Hansi Flick podał kadrę na wtorkowe spotkanie. Znalazło się w niej miejsce dla dwóch Polaków: Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Hiszpańskie media informują o potencjalnej obecności pierwszego z nich w wyjściowej "11" swojego zespołu.



Największym nieobecnym w szeregach Barcelony jest Frenkie de Jong. "Marca" pisze o problemach zdrowotnych Holendra. Wedługo doniesień serwisu zawodnika ma gorączkę.

Kto wygrał mecz Barcelona - Atletico? Jaki wynik spotkania?

Mecz Barcelona - Atletico Madryt rozpocznie się we wtorek 2 grudnia o godz. 21:00. Wynik meczu zostanie podany niezwłocznie po zakończeniu spotkania.

PI, Polsat Sport