Górnik przystąpił do spotkania jako lider Ekstraklasy, ale zabrzanie mieli za sobą trzy ligowe spotkania z rzędu bez zwycięstwa. W ostatniej kolejce ekipa z Górnego Śląska przegrała aż 0:4 z Radomiakiem. Z kolei zajmująca miejsce w strefie spadkowej Ekstraklasy Lechia rozbiła w miniony weekend Bruk-Bet Termalicę i to ona podchodziła do rywalizacji pucharowej z optymizmem.

Pierwsza połowa była jednak trudnym przeżyciem dla gospodarzy z Gdańska. To Górnik dominował, a bramkę na 1:0 goście zdobyli w 31. minucie. Przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego błąd popełnił bramkarz Lechii Alex Paulsen, przeskoczył go Rafał Janicki i z bliska trafił do siatki. 2 minuty później było już 2:0 - pułapki ofsajdowej uniknął Goh, który wyłożył piłkę do pustej bramki do Ousmane Sowa, a Senegalczyk podwyższył prowadzenie gości.

Zabrzanie mogli spokojnie zakończyć pierwszą połowę, ale po drugiej stronie boiska pomyłkę zaliczył vis a vis Paulsena Tomasz Loska. Bramkarz Górnika niepewnie łapał piłkę po rzucie rożnym, a futbolówkę sprzed nosa sprzątnął mu Dawid Kurminowski. Tomasz Kwiatkowski zastanawiał się czy uznać gola, ale ostatecznie zdecydował, że Kurminowski nie faulował w tej sytuacji Loski. Do przerwy było 1:2.

Druga połowa nie była już tak dobrym piłkarskim widowiskiem. Sporo było fauli i przerw w grze, co było wodą na młyn dla Górnika. Zabrzanie w 84. minucie wyprowadzili decydujący cios. Ousmane Sow popędził na bramkę gospodarzy i pewnym strzałem pokonał Paulsena. Lechia starała się jeszcze o bramkę kontaktową, ale nie zdołała już dać swoim fanom radości we wtorkowe popołudnie. To Górnicy zostali pierwszymi ćwierćfinalistami tej edycji rozgrywek.

Obydwa zespoły zmierzą się ponownie już za kilka dni, ale tym razem w rozgrywkach Ekstraklasy.

W rywalizacji w 1/8 finału bierze udział 16 zespołów - 10 z najwyższej klasy rozgrywkowej, 3 z Betclic 1 Ligi, jeden z drugiej i 2 z trzeciej.

Zwycięzcy 8 par awansują do ćwierćfinału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych, co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.

Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.

Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:3 (1:2)

Bramki: Kurminowski (39') - Janicki (31'), Sow (33', 84')

psl, Polsat Sport