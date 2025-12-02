Polscy skoczkowie wystąpią w Wiśle! Znamy skład

Karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich rozkręciła się na dobre. Tym razem najlepsi zawodnicy świata zawitają do Wisły, gdzie w dniach 5-7 grudnia powalczą o punkty w dwóch konkursach indywidualnych.

Szkoleniowiec reprezentacji Polski Maciej Maciusiak ogłosił skład naszej drużyny narodowej na skoczni im. Adama Małysza. W kadrze znalazło się sześć nazwisk, które występowały w biało-czerwonych barwach w poprzednich zawodach. Mowa o Kamilu Stochu, Kacprze Tomasiaku, Dawidzie Kubackim, Piotrze Żyle, Pawle Wąsku i Aleksandrze Zniszczole.

Trener Maciusiak skorzystał również z kwoty krajowej. Tym samym przed własną publicznością szansę otrzymają Klemens Joniak, Maciej Kot, Adam Niżnik oraz Jakub Wolny.

W Wiśle 4 i 5 grudnia skakać będą również kobiety. Wśród powołanych znalazły się Anna Twardosz, Pola Bełtowska i Nicole Konderla-Juroszek.