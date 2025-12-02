Polscy skoczkowie wystąpią w Wiśle! Znamy skład

Julian CieślakZimowe

Znamy nazwiska polskich skoczków narciarskich, którzy wystąpią przed własną publicznością podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle. Trener Maciej Maciusiak wykorzysta na oba konkursy kwotę krajową. Zmagania odbędą się już w dniach 5-7 grudnia.

Skoczek narciarski w białym stroju z numerem 38 na piersi, w locie na nartach Fischer.
fot. PAP/EPA
Kamil Stoch

Karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich rozkręciła się na dobre. Tym razem najlepsi zawodnicy świata zawitają do Wisły, gdzie w dniach 5-7 grudnia powalczą o punkty w dwóch konkursach indywidualnych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026: Terminarz. Kiedy są skoki?

 

Szkoleniowiec reprezentacji Polski Maciej Maciusiak ogłosił skład naszej drużyny narodowej na skoczni im. Adama Małysza. W kadrze znalazło się sześć nazwisk, które występowały w biało-czerwonych barwach w poprzednich zawodach. Mowa o Kamilu Stochu, Kacprze Tomasiaku, Dawidzie Kubackim, Piotrze Żyle, Pawle Wąsku i Aleksandrze Zniszczole.

 

Trener Maciusiak skorzystał również z kwoty krajowej. Tym samym przed własną publicznością szansę otrzymają Klemens Joniak, Maciej Kot, Adam Niżnik oraz Jakub Wolny.

 

W Wiśle 4 i 5 grudnia skakać będą również kobiety. Wśród powołanych znalazły się Anna Twardosz, Pola Bełtowska i Nicole Konderla-Juroszek.

Przejdź na Polsatsport.pl
KACPER TOMASIAKKAMIL STOCHPUCHAR ŚWIATAPUCHAR ŚWIATA 2025/26PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICHPUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 2025/26SKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Milena Widlak walczy o powrót do zdrowia. "Apelujemy, żeby każdy, kto może, jej pomógł"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 