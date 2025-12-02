Polska - Francja. Relacja live i wynik na żywo

Polska - Francja to trzeci mecz Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych 2025. Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl.

To będzie mecz o zwycięstwo w grupie F. Zarówno Polki, jak i "Trójkolorowe" zanotowały do tej pory po dwa zwycięstwa, nie ponosząc przy tym ani jednej porażki. Lepszy bilans bramek mają jednak Francuzki, więc to one są liderkami. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Absurdalna sytuacja na MŚ. Zostały ukarane za złe odśpiewanie hymnu

 

W poprzednim starciu Biało-Czerwone wygrały z Tunezją 29:26. Wcześniej zawodniczki prowadzone przez Arne Senstada pokonały Chinki 36:20.

 

"Les Bleus" natomiast okazały się lepsze kolejno od Tunezyjek (43:18) oraz Chinek (47:21).

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

