To będzie mecz o zwycięstwo w grupie F. Zarówno Polki, jak i "Trójkolorowe" zanotowały do tej pory po dwa zwycięstwa, nie ponosząc przy tym ani jednej porażki. Lepszy bilans bramek mają jednak Francuzki, więc to one są liderkami.

W poprzednim starciu Biało-Czerwone wygrały z Tunezją 29:26. Wcześniej zawodniczki prowadzone przez Arne Senstada pokonały Chinki 36:20.

"Les Bleus" natomiast okazały się lepsze kolejno od Tunezyjek (43:18) oraz Chinek (47:21).

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

KP, Polsat Sport