Polska - Łotwa. Relacja live i wynik na żywo

Biało-Czerwone spotkaniem z Łotwą zakończą zmagania w 2025 roku. Rywalki Polek znajdują się poza czołową "setką" rankingu FIFA, a trenerka Nina Patalon zapowiedziała, że szanse na grę otrzymają młodsze zawodniczki. Wolne mają dostać z kolei między innymi Ewa Pajor, Weronika Zawistowska i Ewelina Kamczyk. Wszystkie te trzy zawodniczki w wygranym przez Biało-Czerwone meczu ze Słowenią (1:0) zagrały od pierwszej minuty. Dla naszej kadry konfrontacja z Łotwą to ostatni sprawdzian przed eliminacjami do MŚ - te zawodniczki Niny Patalon rozpoczną w marcu przyszłego roku.





Reprezentacja Łotwy w rankingu FIFA zajmuje odległe 115. miejsce i nie ma na koncie żadnych większych sukcesów. Można odnotować jednak, że Łotyszki nie przegrały żadnego z ostatnich siedmiu spotkań. O sile reprezentacji naszych rywalek w dużej mierze stanowią zawodniczki występujące na co dzień w naszej rodzimej Ekstralidze.





ST, Polsat Sport