Sensacyjne doniesienia! Wilfredo Leon zmieni klub w PlusLidze?!

Leon trafił do Lublina przed sezonem 2024/2025, co było jednym z największych hitów transferowych w dziejach PlusLigi. Mówimy bowiem o jednym z najlepszych siatkarzy świata i absolutnej gwieździe naszej reprezentacji.

Kubańczyk z polskim paszportem znakomicie odnalazł się w "Kozim Grodzie", czego dowodem triumf w Pucharze Challenge i przede wszystkim mistrzostwo kraju. Jego kontrakt z Lublinem jest ważny do końca obecnego sezonu, więc już teraz trwają spekulacje dotyczące jego przyszłości.

Według informacji do jakich dotarł Kamil Drąg z Przeglądu Sportowego Onet, gwiazdor może nadal grać w PlusLidze, ale w zupełnie innych barwach! Mówi się o zainteresowaniu jego osobą ze strony Asseco Resovii Rzeszów oraz PGE Projektu Warszawa. Pojawia się również trzecia opcja - najbardziej zaskakująca. To gdański Energa Trefl, który nie dysponuje takim wysokim budżetem, jak dwaj pozostali potentaci, ale na poczet transferu Leona, w Trójmieście mieliby postarać się o dodatkowego sponsora, który byłby w stanie wyłożyć pieniądze na kontrakt dla 32-latka.

Ten mógłby oscylować wokół 800 tysięcy euro za sezon, co miałoby skusić Leona do transferu nad polskie morze.

Póki co, Leon pozostaje graczem Bogdanki, z którą walczy w tym sezonie o potrójną koronę. Lublinianie są w czołówce PlusLigi oraz niebawem zadebiutują w Lidze Mistrzów.

Polsat Sport