Losowanie grup MŚ 2026. Podział na koszyki

Biało-Czerwoni pod wodzą nowego selekcjonera, który na tym stanowisku zastąpił Michała Probierza, zajęli drugie miejsce w eliminacjach, co umożliwiło im wziąć udział w barażach. Wiadomo już, że nasza reprezentacja o przepustkę na mundial powalczy w marcu z Albanią i w razie wygranej zmierzy się z Ukrainą lub Szwecją.

Gdyby udało się przebrnąć przez te dwie przeszkody, wówczas Polacy trzeci raz z rzędu zameldują się na mistrzostwach świata, które przejdą do historii jako pierwsze, na których wystąpi aż 48 drużyn! Do tego pierwszy raz w historii gospodarzem turnieju będą aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk.

ZOBACZ TAKŻE: PZPN nie przedłuży umowy z Urbanem! Znamy powód. Co na to kibice?

I właśnie te trzy reprezentacje znalazły się w pierwszym koszyku razem z aktualnym mistrzem globu Argentyną oraz Francją, Anglią, Brazylią, Portugalią, Holandią, Belgią i Niemcami.

Polska, jeżeli wywalczy awans, trafi do ostatniego koszyka przeznaczonego dla wszystkich zwycięzców europejskich oraz interkontynentalnych baraży. Są w nim jeszcze Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curacao, Haiti oraz Nowa Zelandia.

Mundial rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Wcześniej, bo już 5 grudnia poznamy fazę grupową turnieju.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA

Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, sześciu zwycięzców europejskich i interkontynentalnych baraży (w tym potencjalnie Polska)

Polsat Sport