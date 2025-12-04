Losowanie grup MŚ 2026. Podział na koszyki
Już w piątek 5 grudnia o godz. 18:00 czasu polskiego w Waszyngtonie odbędzie się ceremonia losowania fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Jak wygląda podział na koszyki? W którym koszyku może znaleźć się Polska? I kto jest potencjalnym rywalem podopiecznych Jana Urbana?
Biało-Czerwoni pod wodzą nowego selekcjonera, który na tym stanowisku zastąpił Michała Probierza, zajęli drugie miejsce w eliminacjach, co umożliwiło im wziąć udział w barażach. Wiadomo już, że nasza reprezentacja o przepustkę na mundial powalczy w marcu z Albanią i w razie wygranej zmierzy się z Ukrainą lub Szwecją.
Gdyby udało się przebrnąć przez te dwie przeszkody, wówczas Polacy trzeci raz z rzędu zameldują się na mistrzostwach świata, które przejdą do historii jako pierwsze, na których wystąpi aż 48 drużyn! Do tego pierwszy raz w historii gospodarzem turnieju będą aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk.
I właśnie te trzy reprezentacje znalazły się w pierwszym koszyku razem z aktualnym mistrzem globu Argentyną oraz Francją, Anglią, Brazylią, Portugalią, Holandią, Belgią i Niemcami.
Polska, jeżeli wywalczy awans, trafi do ostatniego koszyka przeznaczonego dla wszystkich zwycięzców europejskich oraz interkontynentalnych baraży. Są w nim jeszcze Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curacao, Haiti oraz Nowa Zelandia.
Mundial rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Wcześniej, bo już 5 grudnia poznamy fazę grupową turnieju.
Podział na koszyki:
Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy
Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia
Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA
Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, sześciu zwycięzców europejskich i interkontynentalnych baraży (w tym potencjalnie Polska)