Nie żyje legenda. Była najlepszą zawodniczką na świecie

Włoszka zmarła w wieku 72 lat w swoim domu w San Nicola Arcella w Kalabrii. Przegrała walkę z chorobą.

Bocchi była jedną z największych legend tamtejszej koszykówki. Broniąc barw Geas Sesto San Giovanni, ośmiokrotnie wywalczyła mistrzostwo kraju. Z zespołem zdobyła również klubowe mistrzostwo Europy. Z reprezentacją sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy w 1974 roku.

"Z Mabel Bocchi łączyła nas wielka przyjaźń, była sportsmenką o wielkiej osobowości, trudną do "ujarzmienia". Razem z Dino Meneghinem była gigantką włoskiej koszykówki. Nadal pozostaje najlepsza w historii. Miała wielką osobowość, w drużynie i poza nią, była liderką, była liderką związku zawodowego, gdy w koszykówce jeszcze nie było związków zawodowych. Miała trudne życie. Wraz z nią odchodzi jedna z najpiękniejszych stron mojego życia - wspominał numer 1 federacji, Giovanni Petrucci, cytowany przez włoskie media.

Bocchi w 1975 roku została ogłoszona przez FIBA najlepszą koszykarką świata.

KP, Polsat Sport