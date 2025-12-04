Polki przygotowują się do meczu z Argentyną. Nadal jest szansa na ćwierćfinał

Polskie piłkarki ręczne w czwartek o godz. 15.30 meczem z Argentyną w Rotterdamie rozpoczną występy w rundzie głównej mistrzostw świata. Biało-Czerwone wciąż liczą się w grze o awans do ćwierćfinałów.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiana w kadrze Polski. Zawodniczka opuszcza zgrupowanie

Zespół z Ameryki Południowej w ojczyźnie nazywany jest "La Garra" (Pazur). Podopieczne Mariano Munoza zdążyły już dobrze poznać halę Ahoy w Rotterdamie. Argentynki w rundzie wstępnej przegrały tu z Holandią (25:32) i Austrią (23:27), a kwalifikację do drugiej tury zawdzięczają zwycięstwu nad Egiptem 27:14.

W dotychczasowych sześciu bezpośrednich starciach wszystkie spotkania Biało-Czerwone zakończyły na swoją korzyść. Dwa z nich zostały rozegrane w mistrzostwach świata. W roku 2013 wygrały 31:17, a cztery lata później 38:20.

Polki po raz ostatni zwyciężyły drużynę z Ameryki Południowej w 2023 roku w towarzyskim meczu w Elblągu (26:25). Dziewięć bramek w tym spotkaniu zdobyła Monika Kobylińska. Kapitan Biało-Czerwonych będzie miała okazję ten bilans poprawić już w czwartek.

PAP