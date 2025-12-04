Reprezentacja Polski awansowała do rundy głównej MŚ 2025 z drugiego miejsca w grupie F. Polki w pierwszej fazie turnieju ograły Tunezyjki oraz Chinki i przegrały z obrończyniami tytułu mistrzowskiego - Francuzkami.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy kadrę reprezentacji Polski na ME

W kolejnej fazie biało-czerwone zmierzą się w grupie z Argentyną, Holandią oraz Austrią. Najpierw, 4 grudnia, czeka je rywalizacja z Argentynkami, które zajęły ostatnie miejsce w grupie E. Do następnej rundy drużyna Arne Senstada "zabiera" 2 punkty wywalczone w starciu z Tunezją.

W rundzie głównej w stawce jest 24 reprezentacji podzielonych na 4 grupy po 6 drużyn. Z każdej z grup do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze ekipy.

Polska - Argentyna. Wynik meczu. Kto wygrał?

Mecz Polska - Argentyna odbędzie się w czwartek 4 grudnia o 15:30. Wynik spotkania poznamy około godziny 17:00.

Polsat Sport