Polska - Argentyna. Wynik meczu. Kto wygrał?

Polska - Argentyna to pierwsze spotkanie naszej reprezentacji w rundzie głównej MŚ 2025 w piłce ręcznej. Jaki był wynik meczu Polska - Argentyna? Kto wygrał?

Piłkarki ręczne reprezentacji Polski w strojach sportowych, w grupie.
fot. PAP
Piłkarki ręczne reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski awansowała do rundy głównej MŚ 2025 z drugiego miejsca w grupie F. Polki w pierwszej fazie turnieju ograły Tunezyjki oraz Chinki i przegrały z obrończyniami tytułu mistrzowskiego - Francuzkami.

 

W kolejnej fazie biało-czerwone zmierzą się w grupie z Argentyną, Holandią oraz Austrią. Najpierw, 4 grudnia, czeka je rywalizacja z Argentynkami, które zajęły ostatnie miejsce w grupie E. Do następnej rundy drużyna Arne Senstada "zabiera" 2 punkty wywalczone w starciu z Tunezją.

 

W rundzie głównej w stawce jest 24 reprezentacji podzielonych na 4 grupy po 6 drużyn. Z każdej z grup do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze ekipy.

Polska - Argentyna. Wynik meczu. Kto wygrał?

Mecz Polska - Argentyna odbędzie się w czwartek 4 grudnia o 15:30. Wynik spotkania poznamy około godziny 17:00.

