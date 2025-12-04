Polska - Argentyna. Wynik meczu. Kto wygrał?
Polska - Argentyna to pierwsze spotkanie naszej reprezentacji w rundzie głównej MŚ 2025 w piłce ręcznej. Jaki był wynik meczu Polska - Argentyna? Kto wygrał?
Reprezentacja Polski awansowała do rundy głównej MŚ 2025 z drugiego miejsca w grupie F. Polki w pierwszej fazie turnieju ograły Tunezyjki oraz Chinki i przegrały z obrończyniami tytułu mistrzowskiego - Francuzkami.
W kolejnej fazie biało-czerwone zmierzą się w grupie z Argentyną, Holandią oraz Austrią. Najpierw, 4 grudnia, czeka je rywalizacja z Argentynkami, które zajęły ostatnie miejsce w grupie E. Do następnej rundy drużyna Arne Senstada "zabiera" 2 punkty wywalczone w starciu z Tunezją.
W rundzie głównej w stawce jest 24 reprezentacji podzielonych na 4 grupy po 6 drużyn. Z każdej z grup do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze ekipy.
Polska - Argentyna. Wynik meczu. Kto wygrał?
Mecz Polska - Argentyna odbędzie się w czwartek 4 grudnia o 15:30. Wynik spotkania poznamy około godziny 17:00.Przejdź na Polsatsport.pl