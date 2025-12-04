Puchar Polski: Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków to spotkanie w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Relacja live i wynik na żywo meczu Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 20:45.

W rywalizacji w 1/8 finału bierze udział 16 zespołów - 10 z PKO BP Ekstraklasy, 3 z Betclic 1 Ligi, jeden z II ligi i dwa z III ligi.

 

Zwycięzcy rywalizacji w ośmiu parach awansują do ćwierćfinału. Triumfator Pucharu Polski otrzyma pięć milionów złotych. Co istotne, wygranie trofeum oznacza również awans do eliminacji Ligi Europy.

 

Finał zostanie rozegrany 2 maja 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.

 

PIŁKA NOŻNAPUCHAR POLSKIWISŁA KRAKÓWZAWISZA BYDGOSZCZ

