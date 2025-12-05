Najlepszy wynik w karierze! Świetny start Polki w Oestersund

Jakieła prowadziła w momencie, gdy dobiegła do mety, lecz po niej startowało jeszcze kilkadziesiąt zawodniczek i spadła na szóstą pozycję. Nie miała karnych rund i straciła do zwyciężczyni 47,1 s.

To najlepszy występ 26-latki z Zakopanego w Pucharze Świata oraz największe osiągnięcie polskiej biathlonistki od 4 grudnia 2024 roku, gdy Sidorowicz była czwarta w fińskim Kontiolahti.

Sidorowicz w piątek miała dwie karne rundy i przegrała z Minkkinen o 1.45,4. Nędza-Kubiniec musiała pokonać jedną karną rundę, a jej strata do zwyciężczyni wyniosła 2.04,5.

Minkkinen miała 16,6 s przewagi nad drugą Szwedką Anną Magnusson i 20,8 nad trzecią Francuzką Oceane Michelon.

W niedzielę w Oestersund 60 zawodniczek wystartuje w biegu pościgowym. Wśród nich będą: Jakieła, Sidorowicz i Nędza-Kubiniec. Natomiast w sobotę odbędzie się sprint mężczyzn.

BS, PAP