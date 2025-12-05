Reprezentant Polski z kolejnym udanym występem
Władimir Semirunnij, czasem 1.45,71, wygrał rywalizację w grupie B na dystansie 1500 m pierwszego dnia zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen. Z Polaków w grupie A wystąpiła tylko Karolina Bosiek, która z wynikiem 1.17,233 zajęła 19. miejsce na 1000 m.
Na 1000 m wygrała Holenderka Jutta Leerdam - 1.14,17.
Na tym samym dystansie w grupie B czwarta była Natalia Czerwonka - 1.16,16. Iga Wojtasik została sklasyfikowana na 11. pozycji - 1.17,11, a na 20. miejscu Natalia Jabrzyk - 1.17,96.
Na 5000 m w grupie B 17. była Zofia Braun - 7.09,63, a 20. Magdalena Czyszczoń - 7.10,92.
W grupie A na 5000 m wygrała Norweżka Ragne Wiklund - 6.49,01, a na 1500 m Amerykanin Jordan Stolz - 1.42,55.
