Reprezentant Polski z kolejnym udanym występem

Zimowe

Władimir Semirunnij, czasem 1.45,71, wygrał rywalizację w grupie B na dystansie 1500 m pierwszego dnia zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen. Z Polaków w grupie A wystąpiła tylko Karolina Bosiek, która z wynikiem 1.17,233 zajęła 19. miejsce na 1000 m.

Łyżwiarz szybki w akcji trzymający gogle.
fot. PAP
Władimir Semirunnij

Na 1000 m wygrała Holenderka Jutta Leerdam - 1.14,17.

 

ZOBACZ TAKŻE: Potrzebna była zgoda żony Małysza. Teraz jest tak samo, Tajner już tego nie kryje

 

Na tym samym dystansie w grupie B czwarta była Natalia Czerwonka - 1.16,16. Iga Wojtasik została sklasyfikowana na 11. pozycji - 1.17,11, a na 20. miejscu Natalia Jabrzyk - 1.17,96.

 

Na 5000 m w grupie B 17. była Zofia Braun - 7.09,63, a 20. Magdalena Czyszczoń - 7.10,92.

 

W grupie A na 5000 m wygrała Norweżka Ragne Wiklund - 6.49,01, a na 1500 m Amerykanin Jordan Stolz - 1.42,55.

 

Zakończenie zawodów w niedzielę.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Gwizdoń: Każda z nas pobiegła na miarę swoich możliwości
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 