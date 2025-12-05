Reprezentant Polski z kolejnym udanym występem

Na 1000 m wygrała Holenderka Jutta Leerdam - 1.14,17.

Na tym samym dystansie w grupie B czwarta była Natalia Czerwonka - 1.16,16. Iga Wojtasik została sklasyfikowana na 11. pozycji - 1.17,11, a na 20. miejscu Natalia Jabrzyk - 1.17,96.

Na 5000 m w grupie B 17. była Zofia Braun - 7.09,63, a 20. Magdalena Czyszczoń - 7.10,92.

W grupie A na 5000 m wygrała Norweżka Ragne Wiklund - 6.49,01, a na 1500 m Amerykanin Jordan Stolz - 1.42,55.

Zakończenie zawodów w niedzielę.

BS, PAP