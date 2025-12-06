Ósme miejsce Kwiatkowskiego w Chinach
Mistrz świata z 2023 roku Oskar Kwiatkowski zajął ósme miejsce w pierwszych w sezonie zawodach Pucharu Świata w snowboardowym slalomie gigancie równoległym w Mylin w Chinach. Najlepsi okazali się Włosi Lucia Dalmasso i Maurizio Bormolini.
Mający w ostatnich sezonach problemy zdrowotne Polak w 1/8 finału pokonał Sangho Lee z Korei Płd., a w ćwierćfinale nie ukończył rywalizacji z Włochem Mirko Felicettim. W kwalifikacjach zawodów kobiet odpadła siostra Oskara, Olimpia Kwiatkowska.
W finałach broniący Pucharu Świata Bormolini pokonał 40-letniego mistrza olimpijskiego Austriaka Benjamina Karla, a Dalmasso okazała się lepsza od rodaczki Elisy Caffont. Trzecie miejsca zajęli Włoch Aaron March i Bułgarka Malena Zamfirowa.
Kolejne zawody PŚ w slalomie gigancie równoległym odbędą się w Mylin niedzielę.