Ósme miejsce Kwiatkowskiego w Chinach

Zimowe

Mistrz świata z 2023 roku Oskar Kwiatkowski zajął ósme miejsce w pierwszych w sezonie zawodach Pucharu Świata w snowboardowym slalomie gigancie równoległym w Mylin w Chinach. Najlepsi okazali się Włosi Lucia Dalmasso i Maurizio Bormolini.

Snowboardzista w czerwonych spodniach i pomarańczowej bluzie z numerem 32 zjeżdża po stoku.
fot. PAP
Mający w ostatnich sezonach problemy zdrowotne Polak w 1/8 finału pokonał Sangho Lee z Korei Płd., a w ćwierćfinale nie ukończył rywalizacji z Włochem Mirko Felicettim. W kwalifikacjach zawodów kobiet odpadła siostra Oskara, Olimpia Kwiatkowska.

 

W finałach broniący Pucharu Świata Bormolini pokonał 40-letniego mistrza olimpijskiego Austriaka Benjamina Karla, a Dalmasso okazała się lepsza od rodaczki Elisy Caffont. Trzecie miejsca zajęli Włoch Aaron March i Bułgarka Malena Zamfirowa.

 

Kolejne zawody PŚ w slalomie gigancie równoległym odbędą się w Mylin niedzielę.

INNEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piotr Michalski, Marek Kania i Damian Żurek po sobotnich zmaganiach na MŚ w Hamar
