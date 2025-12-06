Ósme miejsce Kwiatkowskiego w Chinach

Mający w ostatnich sezonach problemy zdrowotne Polak w 1/8 finału pokonał Sangho Lee z Korei Płd., a w ćwierćfinale nie ukończył rywalizacji z Włochem Mirko Felicettim. W kwalifikacjach zawodów kobiet odpadła siostra Oskara, Olimpia Kwiatkowska.

W finałach broniący Pucharu Świata Bormolini pokonał 40-letniego mistrza olimpijskiego Austriaka Benjamina Karla, a Dalmasso okazała się lepsza od rodaczki Elisy Caffont. Trzecie miejsca zajęli Włoch Aaron March i Bułgarka Malena Zamfirowa.

Kolejne zawody PŚ w slalomie gigancie równoległym odbędą się w Mylin niedzielę.