PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo
JSW Jastrzębski Węgiel kontra Asseco Resovia Rzeszów to spotkanie 10. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl.
Rzeszowianie świetnie rozpoczęli sezon, ale porażki z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i Wartą Zawiercie ostudziły nieco entuzjazm panujący w zespole. Niemniej jednak kibice Resovii liczą na to, że ich drużyna zdoła przerwać trwającą od 2019 roku serię porażek z jastrzębianami.
Istnieje na to szansa, ekipa z Jastrzębia-Zdroju nie spisuje się bowiem w tym sezonie rewelacyjnie. Siatkarze Andrzeja Kowala wygrali pięć spotkań, ale w czterech musieli uznać wyższość rywali. W poprzednim starciu okazali się lepsi od "Norwida" Częstochowa (3:2).
Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.