SuperLega: Power Volley Milano - Sir Safety Perugia. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Power Volley Milano - Sir Safety Perugia to jeden z niedzielnych meczów 10. kolejki włoskiej SuperLegi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Siatkarzem ekipy Perugii od kilku lat jest Kamil Semeniuk. Jego zespół bardzo dobrze rozpoczął ten sezon i po jedenastu rozegranych spotkaniach ligowych znalazł się na pierwszym miejscu w tabeli z bilansem dziewięciu wygranych i dwóch porażek.

 

Mniej punktów uzbierali zawodnicy z Mediolanu, ale należy zaznaczyć, że rozegrali dwa mecze mniej. Power Volley w dziewięciu spotkaniach sześciokrotnie schodzili z parkietu ze zwycięstwem.

 

W poprzednim sezonie oba zespoły spotkały się dwukrotnie w rundzie zasadniczej. Za każdym razem Perugia wygrała 3:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Power Volley Milano - Sir Safety Perugia na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KAMIL SEMENIUKPOWER VOLLEY MILANOSIATKÓWKASIR SAFETY PERUGIASUPERLEGAWŁOCHY

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 