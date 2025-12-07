SuperLega: Power Volley Milano - Sir Safety Perugia. Relacja live i wynik na żywo
Power Volley Milano - Sir Safety Perugia to jeden z niedzielnych meczów 10. kolejki włoskiej SuperLegi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Siatkarzem ekipy Perugii od kilku lat jest Kamil Semeniuk. Jego zespół bardzo dobrze rozpoczął ten sezon i po jedenastu rozegranych spotkaniach ligowych znalazł się na pierwszym miejscu w tabeli z bilansem dziewięciu wygranych i dwóch porażek.
Mniej punktów uzbierali zawodnicy z Mediolanu, ale należy zaznaczyć, że rozegrali dwa mecze mniej. Power Volley w dziewięciu spotkaniach sześciokrotnie schodzili z parkietu ze zwycięstwem.
W poprzednim sezonie oba zespoły spotkały się dwukrotnie w rundzie zasadniczej. Za każdym razem Perugia wygrała 3:1.
Relacja live i wynik na żywo meczu Power Volley Milano - Sir Safety Perugia na Polsatsport.pl.