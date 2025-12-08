Kolejna operacja Neymara. Pojedzie na mundial?

Neymar zagrał w niedzielę w meczu Santosu, wygranym 3:0 z Cruzeiro. Dzięki zwycięstwu jego klub utrzymał się w najwyższej klasie w Brazylii. Piłkarzem Santosu został w styczniu, a wcześniej był zawodnikiem arabskiego Al-Hilal, gdzie z powodu licznych kontuzji w oficjalnych spotkaniach występował bardzo rzadko.





ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Jedni zdyszani, inni uśmiechnięci. Polski grudzień w Conference League

W tym sezonie wziął już udział w 20 z 38 ligowych kolejek. W ostatnich czterech zdobył pięć bramek.

- Po to tu przyszedłem: żeby pomóc najlepiej, jak umiem. Te tygodnie były dla mnie trudne. Dziękuję wszystkim, którzy podnosili mnie na duchu, bo bez nich by mnie tu nie było z powodu tych wszystkich kontuzji. Teraz muszę odpocząć, a potem przejdę operację - powiedział Neymar.

Nie poinformował ani o rodzaju urazu, ani o tym, ile potrwa rehabilitacja.

W październiku włoski selekcjoner "Canarinhos" Carlo Ancelotti zaznaczył, że Neymar może znaleźć się w kadrze na mistrzostwa świata tylko pod warunkiem, że w pełni odzyska zdrowie i formę. Turniej zostanie rozegrany między 11 czerwca a 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

U szczytu kariery Neymar był gwiazdą Barcelony. Z niej w 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal pozostaje rekordową kwotą.

ST, PAP