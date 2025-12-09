Aktualna tabela Ligi Mistrzów. Jak wygląda?
Za nami kolejne spotkania fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jak wygląda tabela po wtorkowych meczach?
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Arsenal 5 5 0 0 14-1 15
2. Bayern Monachium 6 5 0 1 18-7 15
3 Atalanta Bergamo 6 4 1 1 8-6 13
4. Paris Saint-Germain 5 4 0 1 19-8 12
5. Inter Mediolan 6 4 0 2 12-4 12
6. Real Madryt 5 4 0 1 12-5 12
7. Atletico Madryt 6 4 0 2 15-12 12
8. Liverpool 6 4 0 2 11-8 12
9. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 13-7 11
10. Borussia Dortmund 5 3 1 1 17-11 10
11. Chelsea 6 3 1 2 13-8 10
12. Manchester City 5 3 1 1 10-5 10
13. Sporting Lizbona 6 3 1 2 12-8 10
14. Barcelona 6 3 1 2 14-11 10
15. Newcastle United 5 3 0 2 11-4 9
16. Olympique Marsylia 6 3 0 3 11-8 9
17. Galatasaray Stambuł 6 3 0 3 8-8 9
18. AS Monaco 6 2 3 1 7-8 9
19. PSV Eindhoven 6 2 2 2 15-11 8
20. Bayer Leverkusen 5 2 2 1 8-10 8
21. Karabach Agdam 5 2 1 2 8-9 7
22. Napoli 5 2 1 2 6-9 7
23. Juventus Turyn 5 1 3 1 10-10 6
24. Pafos FC 5 1 3 1 4-7 6
25. Union St. Gilloise 6 2 0 4 7-15 6
26. Olympiakos Pireus 6 1 2 3 6-13 5
27. Club Brugge 5 1 1 3 8-13 4
28. Athletic Bilbao 5 1 1 3 4-9 4
29. FC Kopenhaga 5 1 1 3 7-14 4
30. Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8-16 4
31. Benfica Lizbona 5 1 0 4 4-8 3
32. Slavia Praga 6 0 3 3 2-11 3
33. Bodoe/Glimt 5 0 2 3 7-11 2
34. Villarreal 5 0 1 4 2-10 1
35. Kajrat Ałmaty 6 0 1 5 4-15 1
36. Ajax Amsterdam 5 0 0 5 1-16 0
Awans do 1/8 finału wywalczy osiem najlepszych drużyn. Ekipy z miejsc 9-24 zagrają w fazie play off. Pozostali odpadną z rozgrywek.