KMŚ: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Orlando Valkyries. Gdzie oglądać? Relacja i wynik na żywo

Siatkówka

A. Carraro Prosecco Doc Conegliano kontra Orlando Valkyries to spotkanie w ramach Klubowych Mistrzostw Świata w siatkówce kobiet. Kto je wygra? Gdzie obejrzeć mecz A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Orlando Valkyries? Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Broniąca tytułu klubowych mistrzyń globu drużyna z Conegliano na początku turnieju w Sao Paulo zmierzy się z ekipą mistrzyń Major League Volleyball, która w turnieju występuje dzięki dzikiej karcie przyznanej przez FIVB. Joanna Wołosz i jej koleżanki nie powinny mieć problemów z pokonaniem Orlando Valkyries. 
 

ZOBACZ TAKŻE: Tie-break w Łodzi. Dramatyczne chwile na parkiecie! Siatkarka nie mogła wstać

 

Conegliano słynie bowiem z tego, że rzadko przegrywa. Ostatnią porażkę mistrzynie Włoch poniosły W Superpucharze Włoch w październiku. Uległy wówczas Vero Volley Milano 2:3.

 

W tegorocznej edycji KMŚ obok drużyny Conegliano znalazły się również: Savino Del Bene Scandicci, Osasco Sao Cristovao Saude, Dentil/Praia Clube, Alianza Lima, Zhetysu VK, Zamalek SC, a także Orlando Valkyries.

 

Transmisja meczu A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Orlando Valkyries w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Orlando Valkyries na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KMŚSIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 