Broniąca tytułu klubowych mistrzyń globu drużyna z Conegliano na początku turnieju w Sao Paulo zmierzy się z ekipą mistrzyń Major League Volleyball, która w turnieju występuje dzięki dzikiej karcie przyznanej przez FIVB. Joanna Wołosz i jej koleżanki nie powinny mieć problemów z pokonaniem Orlando Valkyries.



Conegliano słynie bowiem z tego, że rzadko przegrywa. Ostatnią porażkę mistrzynie Włoch poniosły W Superpucharze Włoch w październiku. Uległy wówczas Vero Volley Milano 2:3.

W tegorocznej edycji KMŚ obok drużyny Conegliano znalazły się również: Savino Del Bene Scandicci, Osasco Sao Cristovao Saude, Dentil/Praia Clube, Alianza Lima, Zhetysu VK, Zamalek SC, a także Orlando Valkyries.

Transmisja meczu A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Orlando Valkyries w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20.

Relacja live i wynik na żywo meczu A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Orlando Valkyries na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport