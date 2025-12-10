Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Program poprowadzą Bożydar Iwanow i Marek Wasiluk. Eksperci Polsatu Sport omówią oraz zapowiedzą czwartkowe spotkania polskich drużyn w Lidze Konferencji UEFA. Przypomnijmy, że tego dnia zostaną rozegrane mecze piątej kolejki fazy ligowej. Raków Częstochowa, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok wystąpią u siebie, natomiast Legia uda się do Erywania na starcie z Noah.

Iwanow i Wasiluk odniosą się również do trudnego okresu, jaki przechodzi drużyna z Warszawy reprezentująca nasz kraj na arenie międzynarodowej. Od wielu tygodni notuje ona wyniki zdecydowanie poniżej oczekiwań, a nadchodzące spotkanie w europejskich pucharach może zadecydować o jej dalszym losie w LK. Ewentualne odpadnięcie sprawiłoby, że wiosną stołeczny zespół skupiłby się wyłącznie na utrzymaniu w PKO BP Ekstraklasie.

Legia ostatni raz wygrała 23 października, kiedy pokonała Szachtar Donieck 2:1 - to jedyny triumf warszawian w obecnej edycji europejskich pucharów. Na ligowe zwycięstwo kibice czekają jeszcze dłużej, bo od końcówki września, gdy zespół ograł Pogoń Szczecin 1:0. W Pucharze Polski "Wojskowi" również już zakończyli swój udział, choć bronili trofeum zdobytego przed rokiem.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w czwartek o godzinie 9:00.

Polsat Sport