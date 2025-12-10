Znamy pary 1/4 finału STS Pucharu Polski. Jest wielki hit!

Piłka nożna

Poznaliśmy pary 1/4 finału Pucharu Polski. W jednym ze spotkań dojdzie do ekstraklasowego hitu, a zapewniony udział w półfinale ma drużyna z drugiej lub trzeciej ligi. Oto zestawienie ćwierćfinałów Pucharu Polski.

Piłkarze w niebieskich strojach świętują na boisku.
fot. PAP
Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze w ćwierćfinale Pucharu Polski

W ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski dojdzie do dwóch meczów z udziałem rywali z Ekstraklasy. Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze, a GKS Katowice z Widzewem Łódź.

 

Losowanie par, w obecności m.in. sekretarza generalnego PZPN Łukasza Wachowskiego, odbyło się w środowe wczesne popołudnie. 

 

W pozostałych parach trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz podejmie występująca klasę wyżej Chojniczankę Chojnice, natomiast trzecioligowa Avia Świdnik zmierzy się z Rakowem Częstochowa.


Mecze ćwierćfinału są zaplanowane na 3-5 marca. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

 

Pary 1/4 finału STS Pucharu Polski:

 

Lech Poznań - Górnik Zabrze

 

Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka Chojnice

 

Avia Świdnik - Raków Częstochowa

 

GKS Katowice - Widzew Łódź

PAP
