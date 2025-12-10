Znamy pary 1/4 finału STS Pucharu Polski. Jest wielki hit!
Poznaliśmy pary 1/4 finału Pucharu Polski. W jednym ze spotkań dojdzie do ekstraklasowego hitu, a zapewniony udział w półfinale ma drużyna z drugiej lub trzeciej ligi. Oto zestawienie ćwierćfinałów Pucharu Polski.
W ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski dojdzie do dwóch meczów z udziałem rywali z Ekstraklasy. Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze, a GKS Katowice z Widzewem Łódź.
ZOBACZ TAKŻE: Cztery gole i czerwona kartka! Cracovia z Lechem na remis
Losowanie par, w obecności m.in. sekretarza generalnego PZPN Łukasza Wachowskiego, odbyło się w środowe wczesne popołudnie.
W pozostałych parach trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz podejmie występująca klasę wyżej Chojniczankę Chojnice, natomiast trzecioligowa Avia Świdnik zmierzy się z Rakowem Częstochowa.
Mecze ćwierćfinału są zaplanowane na 3-5 marca. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
Pary 1/4 finału STS Pucharu Polski:
Lech Poznań - Górnik Zabrze
Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka Chojnice
Avia Świdnik - Raków Częstochowa
GKS Katowice - Widzew ŁódźPrzejdź na Polsatsport.pl