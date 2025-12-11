Podopieczni Adriana Siemieńca przystępują do tego spotkania jako jedna z dwóch niepokonanych polskich ekip w Lidze Konferencji UEFA. "Jaga" w czterech meczach zgromadziła osiem punktów. Drugą drużyną z Polski, która również nie zaznała jeszcze porażki w tych rozgrywkach, jest Raków Częstochowa.

Białostoczanie na otwarcie rywalizacji pokonali maltański Hamrun Spartans 1:0. Następnie zanotowali dwa remisy - najpierw we Francji z RC Strasbourg 1:1, a dwa tygodnie później takim samym rezultatem zakończył się ich wyjazdowy mecz z macedońską Shkendiją Tetovo. W ostatniej kolejce "Duma Podlasia" wygrała u siebie 1:0 z fińskim KuPS Kuopio.

Polski zespół nie podchodzi jednak do nadchodzącego starcia w najlepszych nastrojach. Drużyna z Białegostoku ma na koncie dwie kolejne porażki. Najpierw odpadła z Pucharu Polski po przegranej 1:3 z GKS-em Katowice, a w miniony weekend uległa Termalice Bruk-Bet Nieciecza 1:2 w meczu PKO BP Ekstraklasy.

Teraz mistrzowie Polski z sezonu 2023/2024 zmierzą się z Rayo Vallecano. Zespół na co dzień rywalizujący w La Lidze, czyli na najwyższym szczeblu w Hiszpanii, ma już za sobą mecz z polskim przedstawicielem w tych rozgrywkach. W trzeciej kolejce Rayo podejmowało Lecha Poznań i mimo że przegrywało do przerwy 0:2, potrafiło odwrócić przebieg spotkania i zwyciężyć 3:2.

Ekipa prowadzona przez Inigo Pereza w poprzedniej serii gier poniosła swoją pierwszą porażkę w Lidze Konferencji. "Los Vallecanos" przegrali 1:2 ze Slovanem Bratysława.

