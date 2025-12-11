Poznaniacy, choć od pięciu spotkań pozostają bez porażki, nadal prezentują jedynie przeciętną dyspozycję. Obrońcy tytułu w PKO BP Ekstraklasie zajmują dopiero siódme miejsce, a w Lidze Konferencji UEFA plasują się w środku zestawienia - na szesnastej lokacie.

Zespół Nielsa Frederiksena zanotował w europejskich rozgrywkach dwa zwycięstwa i tyle samo porażek. Na inaugurację w świetnym stylu pokonał Rapid Wiedeń 4:1, jednak w kolejnej serii gier niespodziewanie uległ Lincoln Red Imps z Gibraltaru 1:2. W trzecim meczu "Kolejorz" znów nie zdobył punktów - mimo prowadzenia 2:0 do przerwy z Rayo Vallecano, ostatecznie przegrał 2:3. Dopiero przed dwoma tygodniami poznanianie wrócili na zwycięską ścieżkę i wygrali ze szwajcarskim Lausanne-Sport 2:0.

ZOBACZ TAKŻE: Polska duma kontra niemiecka precyzja. Lech Poznań rusza po zwycięstwo w Lidze Konferencji

Rywal Lecha znajduje się w górnej części tabeli Ligi Konferencji i ma na koncie dziewięć punktów. Niemiecka drużyna pokonała kolejno Omonię Nikozja (1:0), Zrinjski Mostar (1:0) oraz Fiorentinę (2:1), choć w ubiegłej kolejce niespodziewanie przegrała z Universitatea Craiova 0:1.

W składzie Mainz regularnie występuje Kacper Potulski. Polski defensor rozegrał co najmniej 45 minut w każdym dotychczasowym meczu fazy ligowej LK.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - 1. FSV Mainz 05 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.