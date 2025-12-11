Częstochowianie prezentują świetną dyspozycję zarówno w PKO BP Ekstraklasie, jak i w Lidze Konferencji UEFA. W krajowych rozgrywkach zajmują trzecie miejsce i tracą jedynie punkt do prowadzącej Wisły Płock, natomiast w europejskim pucharze pozostają jedną z dwóch niepokonanych polskich drużyn. Drugą z nich jest Jagiellonia Białystok. Warto też przypomnieć, że Raków zameldował się w ubiegłym tygodniu w ćwierćfinale Pucharu Polski po zwycięstwie 2:1 nad Śląskiem Wrocław.

Zespół prowadzony przez Marka Papszuna w Lidze Konferencji zanotował dwa triumfy i dwa remisy. Na inaugurację pokonał Universitatea Craiova 2:0, później podzielił się punktami z Sigmą Ołomuniec (1:1) oraz Spartą Praga (0:0), a w ostatniej kolejce pewnie ograł Rapid Wiedeń 4:1.

Ich przeciwnicy, dla odmiany, notują bardzo nierówną formę. Bośniacka drużyna wygrała dwa spotkania i dwa przegrała. Najpierw rozbiła Lincoln Red Imps 5:0, później dwukrotnie musiała pogodzić się z porażką - z FSV Mainz (0:1) oraz Dynamem Kijów (0:6) - by w poprzedniej serii gier pokonać Hacken 2:1.

W rodzimej lidze plasują się na drugiej pozycji, a do liderującego Borac Banja Luka tracą jedynie trzy punkty.

