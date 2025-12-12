Kolejny rekord świata w Lublinie! Wasick błyszczy też w ME masters!

Katarzyna Wasick to wciąż liderka polskiej żeńskiej kadry, co potwierdziła niedawno zdobywając złoto na ME na krótkim basenie na 50 m stylem dowolnym. Zawodniczka postanowiła jednak wystartować również w zawodach masters. Najpierw w środę wspólnie ze swoimi braćmi Robertem Wilkiem i Krzysztofem Wilkiem oraz Pauliną Pedą jako AZS AWF Katowice wywalczyli złoto w mieszanej sztafecie 4x50 m stylem dowolnym, a przy okazji… pobili rekord świata! Każdy z nich miał jeszcze zaplanowane starty indywidualne.

I w czwartek kibice znów mogli podziwiać Wasick, która ponownie okazała się bezkonkurencyjna, tym razem na dystansie 200 m stylem dowolnym. Czas uzyskany przez Polkę (1:58.30) to znów nowy rekord świata masters, więc nasza zawodniczka po raz kolejny zapisała się w kartach historii. – Mieliśmy z bratem zakład, kto popłynie lepiej, bo on na tym dystansie był dziś czwarty, a ja wygrałam – śmieje się Wasick. – Dla mnie to bardzo fajny trening, a szczerze przyznam, że na 200 metrów nie byłam aż tak przygotowana, bo nie mam doświadczenia z rozłożeniem tempa. Dałam jednak radę, doskonale się bawiłam, czas też jest dobry, więc jestem zadowolona.

Wspomniany Krzysztof Wilk otarł się indywidualnie o podium, jednak wspólnie z kolegami z AZS AWF Katowice miał jeszcze okazję wystąpić w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym. A w niej zdobyli piąte miejsce. – Atmosfera w Lublinie jest niesamowita. Nie spodziewałem się, że będą aż takie emocje! Wczoraj pobiliśmy rekord świata i mamy nadzieję, że zafundowaliśmy kibicom sporo wrażeń. Dziś z kolei przypłynąłem jako czwarty, ale czas 1:59.00 to nowy rekord Polski masters w kategorii 35-39, więc jestem przeszczęśliwy. Oby tak dalej – mówi Wilk. Sponsorem Polskiego Związku Pływackiego jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Na 200 metrów stylem dowolnym nie zawiedli także inni z Polaków. Na najwyższym stopniu podium stawali Leszek Madej (65+, Warsaw Masters Team, 2:16.90 - rekord zawodów), Bolesław Szuter (55+, Water Squad, 2:09.87), Adam Dubiel (30+, Water Squad, 1:52.18 - rekord zawodów), Kamil Bryła (25+, 5StylSharks, 1:52.26 - rekord zawodów) oraz Michalina Majewski (40+, MKP Gdańsk, 2:15.25 - rekord zawodów). Srebrny medal odebrała Agnieszka Gajdowska (30+, Water Squad, 2:07.68), a brązowe Marcin Horbacz (50+, Koszalińskie TKKF, 2:07.52), Kazimierz Dedeszko-Wierciński (80+, KU AZS UMCS Lublin, 4:59.73) i Konrad Karnaszewski (30+, Water Squad, 1:58.60).

Jeśli chodzi o dystans 100 metrów stylem klasycznym, to mamy troje nowych mistrzów Europy! W kategorii 45+ zwyciężył Arkadiusz Znachowski (UKS Wodnik-29 Katowice, 1:05.00), w 25+ Natalia Wiśniewska (KS Warta Poznań, 1:10.99 - rekord zawodów), a 30+ Weronika Paluszek (KS Feel The Water, 1:10.86). Srebrne medale zdobyli natomiast Michał Galon (30+, 5Styl Sharks, 1:03.34), Roman Wiczel (75+, MUKS Zgierz, 1:39.91), Beata Sulewska (50+, TP Weteran Zabrze, 1:23.59), Anna Krupińska (70+, Lubuska Akademia Ratownictwa i Sportów Wodnych, 1:58.81). Trzecie miejsca i brązowe krążki trafiły do Cristopha Znachowskiego (40+, SV Bayer Wuppertal, 1:07.61), Karoliny Mazurek-Świstak (35+, UKP Fala Kraśnik, 1:18.28) i Sabiny Sikory (40+, UKS Jasień Sucha Beskidzka, 1:18.49).

Z kolei na dystansie 50 m stylem motylkowym można było podziwiać wielokrotnego rekordzistę i mistrza Polski, mistrza i dwukrotnego wicemistrza świata, wielokrotnego mistrza Europy i pięciokrotnego olimpijczyka, czyli Pawła Korzeniowskiego. Zawodnik, który jeszcze w ubiegłym roku walczył o swoje szóste igrzyska, tym razem wystartował w rywalizacji masters, a w kategorii 40+ uległ jedynie Łotyszowi Andrejsowi Dudzie. Zawodnik 5Styl Sharks z czasem 24.02 odebrał jednak srebrny medal! Złote krążki na tym dystansie zdobyli natomiast Bartłomiej Lassek (30+, MUKS Zgierz, 23.41 - rekord zawodów), Marcin Kaczmarek (45+, Water Squad, 25.85) i Zuzanna Pisarska (40+, KS Balti Bielawa, 28.73 - rekord zawodów). Wicemistrzami Europy masters zostali natomiast Bartosz Makowski (25+, MKS Juvenia Wrocław, 24.13) i Zofia Sajecka (25+, Water Squad, 28.26), a brązowe medale odebrali Sławomir Grzeszewski (70+, MKP Szczecin, 41.21) i Małgorzata Ścibiorek (50+, MUKS Zgierz, 33.15).

Ostatnim czwartkowym dystansem indywidualnym, na którym ścigali się mastersi, było 200 m stylem grzbietowym. Tutaj też nie zabrakło polskich mistrzów. Złote medale trafiły do Zbigniewa Januszkiewicza (60+, Towarzystwo Pływackie Masters Opole, 2:26.11 - rekord zawodów), Marka Rothera (55+, WKS Śląsk Wrocław, 2:23.86 - rekord zawodów), Agnieszki Bartnikowskiej (35+, Swan Leisure, 2:29.39) i Ewy Szali (65+, KS Warta Poznań, 3:11.91), srebrne do Zuzanny Pisarskiej (40+, KS Balti Bielawa, 2:29.25) i Zuzanny Mazurek-Frankowskiej (30+, UKP Fala Kraśnik, 2:24.81 - rekord zawodów), a brązowe do Andrzeja Serafina (70+, KS Korona 1919 Kraków, 3:35.34), Martyny Borczyk (25+, Water Squad, 2:30.48) i Tadeusza Stuchlika (55+, TP Weteran Zabrze, 2:27.54).

Czwartkowe zawody zakończyły sztafetowe wyścigi 4x50 m stylem zmiennym. I tutaj Polacy znów pokazali się ze znakomitej strony! Mistrzyniami Europy została drużyna Water Squad (100-119, Martyna Borczyk, Zofia Sajecka, Karolina Urbańska, Agnieszka Gajdowska, czas 1:58.99). Z kolei w męskiej kategorii 120-159 zwyciężyła ekipa KS Feel The Water (Maciej Wołodźko, Bartłomiej Żukowski, Filip Wypych, Paweł Jankowski, czas 1:40.33 - rekord Europy), a drugie miejsce zajęli pływacy 5Styl Sharks (Kamil Bryła, Marcin Cieślak, Filip Rowiński, Paweł Korzeniowski, czas 1:41.24. Srebro odebrali także pływacy Fundacji Palestra Pływania (100-119, Artur Kostanowicz, Maciej Jura, Krzysztof Micorek, Maciej Włodarczyk, 1:47.43) oraz zawodniczki 5Styl Sharks (120-159, Angelika Wieczorkiewicz, Joanna Jancewicz, Magdalena Kucharska-Wnek, Katarzyna Wolska, czas 2:25.27). Na najniższych stopniach podium stanęły natomiast ekipy KS Warta Poznań (160-199, Przemysław Nowak, Paweł Majchrzak, Marcin Szymkowiak, Piotr Witt, czas 1:49.51), Koszalińskie TKKF (200-239, Marcin Horbacz, Jakub Kielar, Roman Pieślak, Jarosław Winiarczyk, czas 1:58.11) oraz Water Squad (100-119, Wojciech Moreń, Paweł Krawczyk, Przemysław Żerański, Mateusz Ćwikliński, 1:48.60).



W piątek odbędą się kolejne wyścigi w ramach mistrzostw Europy masters na krótkim basenie, a wstęp na Aqua Lublin jest bezpłatny. Rywalizację można też śledzić na kanale Polskiego Związku Pływackiego na YouTube.

KN, Informacja prasowa