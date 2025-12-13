Indywidualne Mistrzostwa Polski: Dziesiąty tytuł Jakuba Słomińskiego i ósmy Damiana Durkacza

Urodzony 2 stycznia 1996 roku Jakub Słomiński pierwszy złoty medal Indywidualnych MP wywalczył w 2016 roku w wadze 49 kg, a Damian Durkacz (ur. 30 stycznia 1999 roku) w 2018 roku w 64 kg.

Oprócz nich w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej tytuły obronili: Nikolas Pawlik w kategorii 55 kg, Paweł Brach 60 kg, Nikodem Kozak 80 kg i Mateusz Bereźnicki 90 kg. W finałowym pojedynku Paweł Brach pokonał ubiegłorocznego złotego medalistę MP 57 kg, Jakuba Krzpieta.

W finale kat. +90 kg, niemal równo z ostatnim gongiem, Jakub Domurad rzucił na deski Oskara Koperę i ostatecznie triumfował jednogłośnie 5:0.

Wśród kobiet po szóste złoto w seniorkach sięgnęła Wiktoria Rogalińska (54 kg), która w finale wygrała z Karoliną Ampulską 5:0.

Tytuły obroniły również Kinga Mięgoć 51 kg (poprzednio 52 kg) i Daria Parada 75 kg (w ub. roku 81 kg).

Az pięć pojedynków pięściarek zakończyło się werdyktami 3:2/2:3 - m.in. 57 kg Klaudia Budasz - Sandra Drabik (3:2) i 60 kg Wiktoria Hass - Sandra Kruk (3:2).

Wyniki walk finałowych:

kobiety

48 kg, Angelika Krysztoforska (Sporty Walki Gostyń) - Tatiana Pluta (Niestowarzyszona) 5:0

51 kg, Kinga Mięgoć (Imperium Wałbrzych) - Wioletta Gajowiak (Legia Fight Club Warszawa) 3:2

54 kg, Wiktoria Rogalińska (PGE BKS Skorpion Szczecin) - Karolina Ampulska (KS Wda Świecie) 5:0

57 kg, Klaudia Budasz (Sporty Walki Gostyń) - Sandra Drabik (Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce) 3:2

60 kg, Wiktoria Hass (KS Bombardier Gdynia) - Sandra Kruk (Gwardia Szczytno) 3:2

65 kg, Weronika Dziubek (BKS Dynamit Głowno) - Anastazja Michałek (LKS Kruszynka Braniewo) 1:4

70 kg, Aleksandra Cyrek (Sporty Walki Gostyń) - Amelia Kostrzewa (Klub Sztuk Walki ŁKS Łódź) 2:3

75 kg, Elżbieta Wójcik (KB Karlino) - Daria Parada (PGE BKS Skorpion Szczecin) 2:3

80 kg, Julia Oleś (Garda Gierałtowice) - Roksana Hajduk (Garda Gierałtowice) 2r dyskw., zwyc. Julii Oleś

+80 kg, Katarzyna Gorzkowska (BKS Jastrzębie Zdrój) - Kinga Wiśniewska (KS Skalnik Wiśniówka) 0:5

mężczyźni

50 kg, Jakub Słomiński (KS Wda Świecie) - Bartłomiej Fortuna (UKS Champion Wołomin) wo, zwyc. Jakuba Słomińskiego

55 kg, Nikolas Pawlik (KB Legia Warszawa) - Filip Lewandowski (KB Champion Włocławek) 5:0

60 kg, Paweł Brach (Niestowarzyszony) - Jakub Krzpiet (Imperium Wałbrzych) 5:0

65 kg, Maciej Marchel (KB Legia Warszawa) - Jakub Sulęcki (KB Legia Warszawa) 5:0

70 kg, Mike Drużga (MD Boksing Strzelin) - Damian Durkacz (Concordia Knurów) 0:5

75 kg, Mateusz Wojtasiński (UKS Adrenalina Boksing Wrocław) - Mateusz Urban (PGE BKS Skorpion Szczecin) 0:5

80 kg, Nikodem Kozak (Sako Gdańsk) - Rafał Perczyński (Sako Gdańsk) 4:1

85 kg, Dawid Kruczkowski (UKS Boxing Sokółka) - Wiktor Skiba (Ring Busko-Zdrój) 0:5

90 kg, Alexey Sevostyanov (KB Legia Warszawa) - Mateusz Bereźnicki (PGE BKS Skorpion Szczecin) 0:5

+90 kg, Oskar Kopera (BKS Orkan Gorzów Wlkp.) - Jakub Domurad (Sekcja Bokserska Garda Bełchatów) 0:5

Informacja prasowa