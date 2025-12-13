Indywidualne Mistrzostwa Polski: Dziesiąty tytuł Jakuba Słomińskiego i ósmy Damiana Durkacza
Jakub Słomiński (50 kg) zdobył dziesiąty tytuł - choć tym razem bez walki, a Damian Durkacz (70 kg) ósmy w seniorskich Mistrzostwach Polski. 96 edycja krajowego czempionatu zakończyła się w piątek w Gdańsku. W piątkowych finałowych wygrali, odpowiednio, z Bartłomiejem Fortuną walkowerem i Mike'm Drużgą na punkty.
Urodzony 2 stycznia 1996 roku Jakub Słomiński pierwszy złoty medal Indywidualnych MP wywalczył w 2016 roku w wadze 49 kg, a Damian Durkacz (ur. 30 stycznia 1999 roku) w 2018 roku w 64 kg.
Oprócz nich w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej tytuły obronili: Nikolas Pawlik w kategorii 55 kg, Paweł Brach 60 kg, Nikodem Kozak 80 kg i Mateusz Bereźnicki 90 kg. W finałowym pojedynku Paweł Brach pokonał ubiegłorocznego złotego medalistę MP 57 kg, Jakuba Krzpieta.
W finale kat. +90 kg, niemal równo z ostatnim gongiem, Jakub Domurad rzucił na deski Oskara Koperę i ostatecznie triumfował jednogłośnie 5:0.
Wśród kobiet po szóste złoto w seniorkach sięgnęła Wiktoria Rogalińska (54 kg), która w finale wygrała z Karoliną Ampulską 5:0.
Tytuły obroniły również Kinga Mięgoć 51 kg (poprzednio 52 kg) i Daria Parada 75 kg (w ub. roku 81 kg).
Az pięć pojedynków pięściarek zakończyło się werdyktami 3:2/2:3 - m.in. 57 kg Klaudia Budasz - Sandra Drabik (3:2) i 60 kg Wiktoria Hass - Sandra Kruk (3:2).
Wyniki walk finałowych:
kobiety
48 kg, Angelika Krysztoforska (Sporty Walki Gostyń) - Tatiana Pluta (Niestowarzyszona) 5:0
51 kg, Kinga Mięgoć (Imperium Wałbrzych) - Wioletta Gajowiak (Legia Fight Club Warszawa) 3:2
54 kg, Wiktoria Rogalińska (PGE BKS Skorpion Szczecin) - Karolina Ampulska (KS Wda Świecie) 5:0
57 kg, Klaudia Budasz (Sporty Walki Gostyń) - Sandra Drabik (Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce) 3:2
60 kg, Wiktoria Hass (KS Bombardier Gdynia) - Sandra Kruk (Gwardia Szczytno) 3:2
65 kg, Weronika Dziubek (BKS Dynamit Głowno) - Anastazja Michałek (LKS Kruszynka Braniewo) 1:4
70 kg, Aleksandra Cyrek (Sporty Walki Gostyń) - Amelia Kostrzewa (Klub Sztuk Walki ŁKS Łódź) 2:3
75 kg, Elżbieta Wójcik (KB Karlino) - Daria Parada (PGE BKS Skorpion Szczecin) 2:3
80 kg, Julia Oleś (Garda Gierałtowice) - Roksana Hajduk (Garda Gierałtowice) 2r dyskw., zwyc. Julii Oleś
+80 kg, Katarzyna Gorzkowska (BKS Jastrzębie Zdrój) - Kinga Wiśniewska (KS Skalnik Wiśniówka) 0:5
mężczyźni
50 kg, Jakub Słomiński (KS Wda Świecie) - Bartłomiej Fortuna (UKS Champion Wołomin) wo, zwyc. Jakuba Słomińskiego
55 kg, Nikolas Pawlik (KB Legia Warszawa) - Filip Lewandowski (KB Champion Włocławek) 5:0
60 kg, Paweł Brach (Niestowarzyszony) - Jakub Krzpiet (Imperium Wałbrzych) 5:0
65 kg, Maciej Marchel (KB Legia Warszawa) - Jakub Sulęcki (KB Legia Warszawa) 5:0
70 kg, Mike Drużga (MD Boksing Strzelin) - Damian Durkacz (Concordia Knurów) 0:5
75 kg, Mateusz Wojtasiński (UKS Adrenalina Boksing Wrocław) - Mateusz Urban (PGE BKS Skorpion Szczecin) 0:5
80 kg, Nikodem Kozak (Sako Gdańsk) - Rafał Perczyński (Sako Gdańsk) 4:1
85 kg, Dawid Kruczkowski (UKS Boxing Sokółka) - Wiktor Skiba (Ring Busko-Zdrój) 0:5
90 kg, Alexey Sevostyanov (KB Legia Warszawa) - Mateusz Bereźnicki (PGE BKS Skorpion Szczecin) 0:5
+90 kg, Oskar Kopera (BKS Orkan Gorzów Wlkp.) - Jakub Domurad (Sekcja Bokserska Garda Bełchatów) 0:5