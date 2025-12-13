Obrończynie tytułu o awans do finału turnieju w Sao Paulo zagrają z jego gospodyniami. Joanna Wołosz i jej koleżanki z Imoco Conegliano w fazie grupowej wygrały wszystkie mecze, nie tracąc w nich nawet seta.

Ekipa Osasco natomiast pokonała Zhetysu VC (3:2) i Allianz Lima (3:0), ale musiała uznać wyższość Savino Del Bene Scandicci (0:3). Pokonanie Conegliano, czyli jednej z najlepszych drużyn na świecie, trzeba by rozpatrywać w kategorii sensacji.

Relacja live i wynik na żywo meczu A.Carraro Prosecco Imoco Conegliano - Osasco Sao Cristovao Saude na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport