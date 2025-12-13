PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo
Asseco Resovia Rzeszów kontra Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to spotkanie 11. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl.
W poprzedniej kolejce PlusLigi oba kluby nie miały wiele do powiedzenia. Resovia przegrała ze świetnie dysponowanym JSW Jastrzębskim Węglem w trzech partiach. Również tylko trzech setów potrzebował PGE Projekt Warszawa, by udowodnić swoją wyższość nad Politechniką Częstochowa.
ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor zawieszony! "Biało-czerwony zawodnik nie powinien tak się zachowywać"
W międzyczasie obie ekipy rozpoczęły też rywalizację w europejskich pucharach. Popularny Norwid na inaugurację Pucharu Challenge wygrał 3:1 z OK i-Vent Maribor. Drużyna z Podkarpacia z kolei i tu poniosła porażkę - w czterech setach uległa Aluronowi CMC Warcie Zawiercie.
Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.Przejdź na Polsatsport.pl