PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Hemarpol Politechnika Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów kontra Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to spotkanie 11. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl.

W poprzedniej kolejce PlusLigi oba kluby nie miały wiele do powiedzenia. Resovia przegrała ze świetnie dysponowanym JSW Jastrzębskim Węglem w trzech partiach. Również tylko trzech setów potrzebował PGE Projekt Warszawa, by udowodnić swoją wyższość nad Politechniką Częstochowa. 
 

W międzyczasie obie ekipy rozpoczęły też rywalizację w europejskich pucharach. Popularny Norwid na inaugurację Pucharu Challenge wygrał 3:1 z OK i-Vent Maribor. Drużyna z Podkarpacia z kolei i tu poniosła porażkę - w czterech setach uległa Aluronowi CMC Warcie Zawiercie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport
PLUSLIGASIATKÓWKA

