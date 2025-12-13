Jastrzębianie nie mogą ustabilizować formy. Słabsze mecze przeplatają świetnymi występami. W dziewiątej kolejce potrzebowali tie-breaka, by uporać się ze słabo dysponowanym Norwidem, a w następnej rozbili do zera mocną Asseco Resovię.

Nie najlepiej wygląda to też u Barkomu. Siedem porażek w rozgrywkach sprawia, że ukraiński zespół zajmuje dopiero 10. pozycję w ligowej tabeli. W poprzednim spotkaniu drużyna ze Lwowa uległa Skrze Bełchatów 1:3.



Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, PAP