Starcie zespołów z dolnej części tabeli. Po 10 rozegranych spotkaniach Ślepsk Malow Suwałki ma na koncie zaledwie jedno zwycięstwo i pięć punktów, co daje mu ostanie miejsce w tabeli. Dwa oczka wyżej plasuje się beniaminek z Chełma z dorobkiem dwóch wygranych meczów i sześciu punktów.

W poprzednim starciu suwałczanie na wyjeździe gładko ulegli Aluronowi CMC Warcie Zawiercie 0:3. Podobnie wyglądało to w spotkaniu chełmian z Treflem Gdańsk. Tam również wszystko zakończyło się w trzech setach.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport