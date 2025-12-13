PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - InPost ChKS Chełm. Relacja live i wynik na żywo
Ślepsk Malow Suwałki kontra InPost ChKS Chełm to spotkanie 11. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl.
Starcie zespołów z dolnej części tabeli. Po 10 rozegranych spotkaniach Ślepsk Malow Suwałki ma na koncie zaledwie jedno zwycięstwo i pięć punktów, co daje mu ostanie miejsce w tabeli. Dwa oczka wyżej plasuje się beniaminek z Chełma z dorobkiem dwóch wygranych meczów i sześciu punktów.
W poprzednim starciu suwałczanie na wyjeździe gładko ulegli Aluronowi CMC Warcie Zawiercie 0:3. Podobnie wyglądało to w spotkaniu chełmian z Treflem Gdańsk. Tam również wszystko zakończyło się w trzech setach.
Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.