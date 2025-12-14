Mistrzostwa świata w darcie: Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven. Relacja live i wynik na żywo

Trwa najważniejsza darterska impreza roku - Mistrzostwa Świata PDC w legendarnej hali Alexandra Palace. W walce o tytuł i pulę nagród wynoszącą 2,5 miliona funtów zobaczymy światową elitę, na czele z broniącym trofeum 18-letnim Lukiem Littlerem oraz innymi zawodnikami typowanymi do triumfu takimi jak Luke Humphries, Michael van Gerwen czy Stephen Bunting.

W tegorocznej edycji turnieju zobaczymy trzech Polaków. Są to: Krzysztof Ratajski (zagra w pierwszej rundzie z Alexisem Toylo), Krzysztof Kciuk (na inaugurację zmierzy się z Williamem O'Connorem) oraz Sebastian Białecki, którego na start czeka najtrudniejsze wyzwanie - starcie ze światową "czwórką", wcześniej wspomnianym Buntingiem.

W pierwszej rundzie mecze toczą się do trzech wygranych setów. Na każdego seta składają się trzy wygrane legi.

ŁO, Polsat Sport