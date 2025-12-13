Romantic Warrior z czwartym tytułem? Polsat Sport pokaże Longines Hong Kong Cup 2025

W niedzielę (14 grudnia) na torze Sha Tin Racecourse odbędzie się 38. edycja Longines Hong Kong Cup, prestiżowej gonitwy Grupy 1, w której udział biorą trzyletnie i starsze konie pełnej krwi angielskiej. W inauguracyjnym wyścigu stawką było 1,47 mln HK$, dziś Longines Hong Kong Cup przyciąga światową elitę i oferuje aż 40 mln dolarów hongkońskich czyli... ponad 20 mln złotych!

Wyścig odbył się po raz pierwszy 24 stycznia 1988 roku jako Hong Kong Invitation Cup, a rywalizacja toczyła się na dystansie 1800 metrów. Dopuszczone do niej były wówczas jedynie konie z Hongkongu, Malezji i Singapuru. Organizatorzy bardzo szybko otworzyli się jednak na inne kraje: już rok później do zawodów dopuszczono konie z Australii i Nowej Zelandii, w 1990 roku - z Europy, w 1991 roku - ze Stanów Zjednoczonych, a w 1992 roku tę listę uzupełniono o konie z Kanady i Japonii. Szybko rosnący prestiż zawodów i coraz większa pula nagród sprawiły, że w 1993 roku Hong Kong Invitation Cup stał się wyścigiem Grupy 3, a już rok później - Grupy 2. Do elity, czyli Grupy 1, dołączył zaś w 1999 roku. Wtedy też zmieniono jego nazwę na obecną: Hong Kong Cup.

Sha Tin Racecourse to jeden z najbardziej nowoczesnych torów wyścigowych świata – w dniu Hong Kong International Races na trybunach i w strefach toru gromadzi się nawet ponad 80 tysięcy kibiców, a rywalizacja przyciąga setki uczestników z całego globu.

W tym roku czy całego wyścigowego świata zwrócone będą w stronę Romantic Warriora, który skompletował klasyczny hat-trick, wygrywając trzy ostatnie edycje Hong Kong Cup, stając się samodzielnym rekordzistą w liczbie zwycięstw na Sha Tin Racecourse. Mało tego, dosiadany przez dżokeja Jamesa McDonalda koń jest również rekordzistą toru: w 2022 roku osiągnął tu czas 1:59.70 min. Niezwykle utalentowany jeździec James McDonald został zaś uhonorowany tytułem Longines World's Best Jockey (Najlepszy Dżokej Świata) za rok 2025 i było to dla niego już trzecie takie wyróżnienie w ciągu czterech lat. Jego ubiegłoroczny triumf w Longines Hong Kong Cup pozwolił mu również wyrównać osiągnięcie Frankiego Dettoriego, który także wygrywał Hong Kong Cup trzy razy (2000, 2003, 2007).

O czwarte z rzędu zwycięstwo nie będzie jednak łatwo. W bardzo dobrej formie jest Quisisana, pięcioletnia gniada klacz, trenowana we Francji przez Francisa-Henriego Graffarda, która w sierpniu tego roku (pod tym samym dżokejem) osiągnęła największy sukces w karierze, wygrywając gonitwę Sumbe Prix Jean Romanet Stakes (Grupa 1), a kto wie, czy przy odrobinie szczęścia i odpowiednim prowadzeniu wyścigu o triumf nie pokusi się na przykład faworyt Japończyków Bellagio Opera (triumfator ubiegłorocznego wyścigu Grupy 1 Osaka Hai) czy czteroletni wałach Galen, trenowany przez Josepha Patricka O'Briena. Łącznie zobaczymy siedmiu uczestników gonitwy i jedno jest pewne - wielkich emocji nie zabraknie!

"Mistrzostwa Świata na Trawie” – tak określa się drugą niedzielę grudnia, gdy w czterech wyścigach rangi Grupy 1 spotyka się światowa elita. Transmisja wyścigu Longines Hong Kong Cup 2025 w niedzielę (14 grudnia) od godziny 8.30 w Polsacie Sport 3.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport