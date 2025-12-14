Piąty mecz z rzędu bez wygranej! Jagiellonia straciła punkty w PKO BP Ekstraklasie

Oba trafienia padły już tuż przed przerwą. Jagiellonia prowadziła po trafieniu Pululu, ale kilka minut później do remisu doprowadził Czubak, pewnie wykorzystując rzut karny. Jak się okazało, w drugiej połowie kibice śledzący to spotkanie nie zobaczyli już bramek i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

Było to zaległe spotkanie trzeciej kolejki Ekstraklasy.

Dla Jagiellonii to piąte starcie z rzędu bez wygranej, wliczając mecze w lidze, Pucharze Polski i europejskich pucharach.

Najbliższy mecz Jagiellonia rozegra w czwartek, mierząc się w wyjazdowym starciu z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji UEFA.

Motor Lublin - Jagiellonia Białystok 1:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Afimico Pululu (39), 1:1 Karol Czubak (44-karny).

Motor Lublin: Ivan Brkic - Filip Wójcik, Marek Bartos, Herve Matthys, Filip Luberecki - Sergi Samper (83. Jakub Łabojko), Michał Król (74. Kacper Karasek), Bartosz Wolski, Ivo Rodrigues (52. Mathieu Scalet), Fabio Ronaldo (74. Bradly van Hoeven) - Karol Czubak (83. Renat Dadashov).

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Dusan Stojinovic (77. Andy Pelmard), Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo (85. Alejandro Cantero), Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek (77. Dawid Drachal), Oskar Pietuszewski - Jesus Imaz, Afimico Pululu (90. Dimitris Rallis).

Żółte kartki - Motor Lublin: Ivo Rodrigues, Herve Matthys. Jagiellonia Białystok: Jesus Imaz.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Widzów: 14 670.