Piąty mecz z rzędu bez wygranej! Jagiellonia straciła punkty w PKO BP Ekstraklasie
Motor Lublin i Jagiellonia Białystok podzieliły się punktami w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. Gole strzelili Karol Czubak z rzutu karnego oraz Afimico Pululu.
Oba trafienia padły już tuż przed przerwą. Jagiellonia prowadziła po trafieniu Pululu, ale kilka minut później do remisu doprowadził Czubak, pewnie wykorzystując rzut karny. Jak się okazało, w drugiej połowie kibice śledzący to spotkanie nie zobaczyli już bramek i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.
Było to zaległe spotkanie trzeciej kolejki Ekstraklasy.
Dla Jagiellonii to piąte starcie z rzędu bez wygranej, wliczając mecze w lidze, Pucharze Polski i europejskich pucharach.
Najbliższy mecz Jagiellonia rozegra w czwartek, mierząc się w wyjazdowym starciu z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji UEFA.
Motor Lublin - Jagiellonia Białystok 1:1 (1:1)
Bramki: 0:1 Afimico Pululu (39), 1:1 Karol Czubak (44-karny).
Motor Lublin: Ivan Brkic - Filip Wójcik, Marek Bartos, Herve Matthys, Filip Luberecki - Sergi Samper (83. Jakub Łabojko), Michał Król (74. Kacper Karasek), Bartosz Wolski, Ivo Rodrigues (52. Mathieu Scalet), Fabio Ronaldo (74. Bradly van Hoeven) - Karol Czubak (83. Renat Dadashov).
Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Dusan Stojinovic (77. Andy Pelmard), Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo (85. Alejandro Cantero), Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek (77. Dawid Drachal), Oskar Pietuszewski - Jesus Imaz, Afimico Pululu (90. Dimitris Rallis).
Żółte kartki - Motor Lublin: Ivo Rodrigues, Herve Matthys. Jagiellonia Białystok: Jesus Imaz.
Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).
Widzów: 14 670.