PlusLiga: Cuprum Stilon Gorzów - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Celem gorzowskiego zespołu na ten sezon jest utrzymanie się w PlusLidze. Po jedenastu spotkaniach ekipa z województwa lubuskiego z bilansem dwóch wygranych oraz dziewięciu porażek ma dwa punkty przewagi nad ostatnią Politechniką Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa. W grudniu Stilon najpierw pokonał na wyjeździe Barkom Każany Lwów 3:2, a następnie uległ ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle 1:3.

Bogdanka spisuje się znakomicie, czego dowodem pozycja wicelidera z bilansem ośmiu zwycięstw i trzech porażek. Mistrzowie Polski tracą dwa "oczka" do Aluron CMC Warty Zawiercie, ale mają w zanadrzu aż dwa mecze do rozegrania więcej. Wilfredo Leon i spółka są niepokonani od 16 listopada. Ostatnio zwyciężyli u siebie renomowany Halkbank Ankara bez straty seta w debiucie w Lidze Mistrzów.

W poprzednim sezonie Bogdanka mierzyła się z Cuprum dwukrotnie i za każdym razem była górą - na wyjeździe 3:0 oraz na własnym parkiecie 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cuprum Stilon Gorzów - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl.



Transmisja meczu w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go od 14.45.

KN, Polsat Sport