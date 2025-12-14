PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Relacja live i wynik na żywo

Warszawianie po dziesięciu seriach gier mogą pochwalić się bilansem ośmiu zwycięstw i dwóch porażek. Do tego należy dodać udany start w Lidze Mistrzów, w której ekipa ze stolicy pokonała u siebie Haasrode Leuven bez straty seta. Warto podkreślić, że Projekt jest niepokonany od 11 listopada.

ZAKSA meczem na Torwarze pragnie kontynuować passę dwóch meczów bez porażki. Podopieczni Andrei Gianiego najpierw pokonali u siebie Ślepsk Malow Suwałki 3:2, a następnie Cuprum Stilon Gorzów 3:1. Kędzierzynianie z bilansem pięciu wygranych oraz pięciu porażek plasują się na dziewiątej lokacie i przed niedzielnym starciem tracą do Projektu sześć punktów.

Konfrontacje obu drużyn na przestrzeni ostatnich lat urosły do miana klasyku polskich rozgrywek. W poprzednim sezonie Projekt mierzył się z ZAKSĄ trzykrotnie i za każdym razem był lepszy. W rundzie zasadniczej PlusLigi wygrał u siebie i na wyjeździe bez straty seta, natomiast w ćwierćfinale Pucharu Polski triumfował 3:1.

KN, Polsat Sport