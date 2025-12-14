Słaby występ polskich skoczków w Klingenthal. Prevc znowu najlepszy

Na podium stanęli też Japończycy Ren Nikaido i Ryoyu Kobayashi.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza taka kara w historii! Skoczek ukarany czerwoną kartką

Żyła uzyskał 130,5 m i 129 m - 221,1 pkt, Wąsek - 132 m i 127 m - 220,7 pkt, a Kubacki - 129,5 m i 121,5 m - 207,2 pkt. Do drugiej serii nie awansowali 31. Kamil Stoch - 128 m i 108,1 pkt, 32. Kacper Tomasiak - 125,5 m i 107,8 pkt oraz 37. Maciej Kot - 126,5 m i 101,4 pkt.

Prevc triumfował notą 275,1 pkt po skokach na 141 m i 140,5 m. Słoweniec odniósł 13. w karierze i czwarte z rzędu zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata.

Drugi Nikaido skoczył 141 m i 135 m. Japończyk stracił do zwycięzcy 13 pkt. Trzeci Kobayashi osiągnął 142 m i 133,5 m, co dało mu 161 pkt. Tuż za podium uplasował się Francuz Valentin Foubert, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, PAP