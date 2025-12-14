Złoto na zakończenie zawodów w Norwegii! Zadecydowały setne sekundy

W ostatniej konkurencji zawodów w Norwegii, a więc w sztafecie mieszanej, polski duet okazał się bezkonkurencyjny. Jabrzyk i Bachanek pojechali genialnie i stanęli na najwyższym stopniu podium z czasem 2.57,58. Drugie miejsce zajęła Norwegia, ze stratą zaledwie pięciu setnych sekundy do Biało-Czerwonych. Trzecie miejsce natomiast przypadło Austrii (2.57,70).

Warto dodać, że sztafeta mieszana to nowa konkurencja, która nie znajduje się jeszcze w programie igrzysk olimpijskich.

Złoty medal Jabrzyk i Bachanka to "wisienka na torcie" genialnych występów naszej kadry w Norwegii.

W sumie Polacy sześć razy stanęli na podium w Hamar. Oprócz sukcesów na najkrótszym dystansie i w sztafecie mieszanej drugie miejsce zajął Żurek w sobotę na dystansie 1000 m.

Zawody w Norwegii były ostatnią szansą na wywalczenie kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich.

ŁO, Polsat Sport