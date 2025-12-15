Będzie dodatkowy konkurs Pucharu Świata w skokach! FIS ogłosiła

"FIS, Fiński Związek Narciarski oraz Komitet Organizacyjny Lahti Ski Games z przyjemnością informują, że odwołany konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn w Ruce zostanie rozegrany w piątek, 6 marca 2026 roku, w Lahti. Zaktualizowany harmonogram zostanie opublikowany w odpowiednim terminie" - napisano w komunikacie federajcji.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobili skoczkowie w tym sezonie? Polacy daleko za czołówką

Przypomnijmy, że 30 listopada odwołano konkurs PŚ na skoczni Rukatunturi. Dwa dni wcześniej odbyła się tylko jedna seria zawodów. Triumfował w niej Anze Lanisek.

Warto dodać, że w Lahti odbędą się jeszcze dwa inne konkursy: 7 marca indywidualny, a 8 - duetów.

Liderem klasyfikacji generalnej jest Domen Prevc. Drugi jest Ryoyu Kobayashi, a trzeci Lanisek. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, plasuje się na 16. miejscu.

KP, Polsat Sport