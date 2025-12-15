Będzie dodatkowy konkurs Pucharu Świata w skokach! FIS ogłosiła

Zimowe

Międzynarodowa Federacja Narciarska wyznaczyła dodatkowy termin rywalizacji Pucharu Świata w skokach narciarskich. 6 marca w Lahti odbędzie się dodatkowy konkurs indywidualny. Zostanie on rozegrany w zamian za odwołane wcześniej zawody w Ruce.

Portret mężczyzny w czarnej czapce z daszkiem z logo "ATLAS".
fot. PAP
Kamil Stoch

"FIS, Fiński Związek Narciarski oraz Komitet Organizacyjny Lahti Ski Games z przyjemnością informują, że odwołany konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn w Ruce zostanie rozegrany w piątek, 6 marca 2026 roku, w Lahti. Zaktualizowany harmonogram zostanie opublikowany w odpowiednim terminie" - napisano w komunikacie federajcji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarobili skoczkowie w tym sezonie? Polacy daleko za czołówką

 

Przypomnijmy, że 30 listopada odwołano konkurs PŚ na skoczni Rukatunturi. Dwa dni wcześniej odbyła się tylko jedna seria zawodów. Triumfował w niej Anze Lanisek. 

 

Warto dodać, że w Lahti odbędą się jeszcze dwa inne konkursy: 7 marca indywidualny, a 8 - duetów. 

 

Liderem klasyfikacji generalnej jest Domen Prevc. Drugi jest Ryoyu Kobayashi, a trzeci Lanisek. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, plasuje się na 16. miejscu.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rafał Tataruch: Medale PŚ pokazują, że forma naszych sportowców przed igrzyskami jest wysoka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 