Kurek i Huber zagrają razem przed świętami! Świetne wieści dla obu zawodników

Puchar Cesarza to niezwykle ciekawe i prestiżowe w Japonii rozgrywki przypominające swoją formułą Puchar Polski. W zawodach biorą udział praktycznie wszystkie profesjonalne drużyny w kraju, a co ciekawe - w poszczególnych fazach w jednej ogromnej hali rozgrywanych jest jednocześnie kilka spotkań - zarówno kobiet jak i mężczyzn.

W tym roku wyłoniono półfinalistów, wśród których znaleźli się między innymi Polacy. Mowa o Bartoszu Kurku oraz Norbercie Huberze występujących w japońskich zespołach. Pierwszy z nich wraz z Tokyo Great Bears pokonal w ćwierćfinale Hiroshima Thunders 3:0 i pewnie awansował do półfinału, gdzie czeka sensacyjny zwycięzca ćwierćfinału - Voleas Hokkaido.



W drugim półfinale zagra Norbert Huber. Środkowy Wolfdogs Nagoya zagra ze swoją drużyną przeciwko JTEKT Stings. Oba spotkania odbędą się 20 grudnia, a 21 grudnia rozegrane zostaną potencjalne finały z udziałem Polaków.



Zeszłorocznym triumfatorem Pucharu Cesarza jest Suntory Sunbirds, które wzniosło puchar z Aleksandrem Śliwką w składzie. W tym roku obrońcy tytułu odpadli sensacyjnie w ćwierćfinale ze wspomnianym Voleas Hokkaido.

